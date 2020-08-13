Зірка серіалу «Район Мелроуз» вбралася у сукню українського дизайнера

Зірка серіалу «Район Мелроуз» вбралася у сукню українського дизайнера

Укрінформ
Американська акторка Келлі Разерфорд, відома за ролями в серіалах «Район Мелроуз» та «Пліткарка», з’явилася у вбранні від українського бренду Vita Kin. 

Як передає Укрінформ, фото свого образу Разерфорд опублікувала в Інстаграмі

51-річна зірка обрала сукню-міді «Daisy» з льону темно-синього кольору з білою квітковою вишивкою. Вартість сукні складає $1 750.

Свій образ Разерфорд доповнила білосніжними півчобітками від Lola Cruz, плетеною сумкою та чорними окулярами.

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Як повідомляв Укрінформ, одними з найбільших поціновувачок одягу українських брендів за кордоном є голлівудській акторки Демі Мур, Кетрін Зета-Джонс та Сандрка Баллок.

Фото: tvline.com

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