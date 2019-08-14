Українські бренди завойовують світ: 20 світових зірок, які обрали одяг українських дизайнерів
Голос Америки навів 20 фото-прикладів, коли всесвітньо відомі люди вбиралися в українське.
Нещодавно голлівудська акторка Демі Мур опублікувала в Інстаграмі світлину, на якій вона зображена у сукні українскої дизайнерки "Vita Kin".
Демі Мур раніше вже з'являлася на публіці у вишитих сукнях від цієї української дизайнерки. У вбранні "Vita Kin" її навіть можна побачити у трейлері фільму "Сліпець".
На початку року акторка Кетрін Зета-Джонс опублікувала в Інстаграмі фото, на якому вона позує у вишиванці від українського бренду "Vita Kin". Зірка позує на тлі пальм разом з чоловіком Майклом Дугласом, американським кіноактором та кінопродюсером.
Американська зірка реаліті-шоу, модель, засновниця власного косметичного бренду та мільярдер Кайлі Дженнер у червні цього року опублікувала фото, на якому вона вбрана у сукню українського бренду "CULTNKD".
Американська акторка Джеймі Чанг вбралася у сукню від українського бренду "Nadya Dzyak" на вечірці в рамках церемонії вручення нагород премії «Золотий глобус».
А от акторка, телеведуча і співачка Меґан Маллаллі з'явилася на церемонії вручення премії «Золотий глобус» у сукні від української марки "Navro". Церемонія вручення премії відбулася у Лос-Анджелесі 6 січня.
a really nice thing happened tonight, which is that i got to present at the #goldenglobes with kristen bell. she is a lovely, warm, smart, down-to-earth, real woman. couldn’t be any more impressed with her than i am. thank you #hfpa for having us! @kristenanniebell @goldenglobes
Британська співачка Дуа Ліпа минулого року вбралася у сукню від українського бренду "Marianna Senchina". Вона приїжджала до Києва у травні 2018 року, аби виступити на НСК "Олімпійський" під час фінального матчу Ліги Чемпіонів.
У 2018 році акторка Сандрка Баллок засвітилася в платті українського бренду "ELENAREVA" в Нью-Йорку. Світлину було опубліковано в Інстаграмі бренду.
Американська акторка Дакота Джонсон, відома роллю Анастейши Стіл у фільмі «П’ятдесят відтінків сірого», з’явилася на 17-му міжнародному кінофестивалі в Марракеші в білій сукні українського бренду "Bevza".
А от американська реперка Карді Бі вбралася у костюм від українки Валерії Ковальської для появи на ток-шоу Джиммі Кіммела у жовтні 2018 року.
Відома актриса Джуліанна Мур була помічена в пуховику українського бренду ienki_ienki під час прогулянки Нью-Йорком у січні 2018-го.
У пуховику бренду ienki_ienki також з’являлась модель Белла Хадід.
А також американська фотомодель та актриса Кортні Кардаш'ян.
Емілі Ратаковскі, відома американська модель і актриса, у 2018 році була помічена у сукні від українського бренду "Bevza".
А от американська актриса та співачка Брі Ларсон опублікувала різдвяне фото у піжамі від українського бренду Sleeper.
Співачка та актриса Ріанна вбралася у сукню українського бренду "Marianna Senchina" на презентацію бренду її першої колекції косметики у Мадриді у вересні 2017-го.
Легендарна модель Клаудія Шиффер була помічені у вишиванці бренду "March11" у 2017 році.
А французька актриса Мелані Тьєррі була вдягнена в українську вишиту сукню на Каннському кінофестивалі-2016.
Американська танцівниця Діта фон Тіз неодноразово з'являлась у вишитих сукнях від "Vita Kin". Світлини, на яких вона зображена у вишиванках, можна знайти в її Інстаграмі.
What a wonderful few days in Venice! Much gratitude to @bellinitravel @fionajoye @vsoetrain @thegrittipalace @belmondhotelcipriani for this most #glamorous adventure. Also thank you to @vitakin_originals for this beautiful dress, perfect for a warm weather stroll today 💋 📷thanks to @tonybrand325
Актриса та співачка Келлі Осборн теж одягала українське. У 2016 році осборн опублікувала фото, на якому вона зображена у вишитому платті української дизайнерки Юлії Магдич.
А ось шведська кіноакторка Алісія Вікандер, яка засвітилася у сукні бренду "Vita Kin" у 2015 році.
А це засновник компанії Virgin, мільярдер і філантроп сер Річард Бренсон у вишиванці на фотографії з українською ведучою Катериною Осадчою.