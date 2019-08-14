Українські бренди завойовують світ: 20 світових зірок, які обрали одяг українських дизайнерів

Голос Америки навів 20 фото-прикладів, коли всесвітньо відомі люди вбиралися в українське.

Нещодавно голлівудська акторка Демі Мур опублікувала в Інстаграмі світлину, на якій вона зображена у сукні українскої дизайнерки "Vita Kin".

Демі Мур раніше вже з'являлася на публіці у вишитих сукнях від цієї української дизайнерки. У вбранні "Vita Kin" її навіть можна побачити у трейлері фільму "Сліпець".

На початку року акторка Кетрін Зета-Джонс опублікувала в Інстаграмі фото, на якому вона позує у вишиванці від українського бренду "Vita Kin". Зірка позує на тлі пальм разом з чоловіком Майклом Дугласом, американським кіноактором та кінопродюсером.