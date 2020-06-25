Українців Парижа запрошують на панахиду за Василем Сліпаком
Про це повідомляється на сторінці об’єднання у Facebook.
«Об’єднання українців Франції запрошує Вас на панахиду за незабутнім Василем Сліпаком, членом ОУФ, яка відбудеться 27 червня о 18.00 в Катедрі Святого Володимира Великого (186 бульвар Сан Жермен, 75006 Париж)», - йдеться у дописі.
Як повідомляв Укрінформ, 28 червня у Парижі українці й друзі України вшанують пам'ять Сліпака. Організатором заходу, який відбудеться у парку ім. Андре Сітроєна, виступила заснована Василем Сліпаком волонтерська ініціатива «Українське братерство».
Захід, який розпочнеться о 15.00, відбудеться у форматі «теплих спогадів» друзів і шанувальників, усіх небайдужих до пам'яті героя України, лідера української громади в Парижі Василя Сліпака.
Організатори також планують флешмоб із виконання улюблених пісень видатного українця.
Нагадаємо: Василь Сліпак – всесвітньо відомий український оперний співак, соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник Революції гідності та російсько-української війни. Позивний «Міф». Загинув 29 червня 2016 року від кулі снайпера. Герой України, кавалер ордена «За мужність» І ступеню, кавалер ордена «Золота Зірка».