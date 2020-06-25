Українців Парижа запрошують на панахиду за Василем Сліпаком

Об’єднання українців Франції (ОУФ) запрошує на панахиду за всесвітньо відомим оперним співаком та українським патріотом Василем Сліпаком, який віддав життя, захищаючи Батьківщину від російського агресора.

Про це повідомляється на сторінці об’єднання у Facebook.

«Об’єднання українців Франції запрошує Вас на панахиду за незабутнім Василем Сліпаком, членом ОУФ, яка відбудеться 27 червня о 18.00 в Катедрі Святого Володимира Великого (186 бульвар Сан Жермен, 75006 Париж)», - йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, 28 червня у Парижі українці й друзі України вшанують пам'ять Сліпака. Організатором заходу, який відбудеться у парку ім. Андре Сітроєна, виступила заснована Василем Сліпаком волонтерська ініціатива «Українське братерство».

Захід, який розпочнеться о 15.00, відбудеться у форматі «теплих спогадів» друзів і шанувальників, усіх небайдужих до пам'яті героя України, лідера української громади в Парижі Василя Сліпака.

Організатори також планують флешмоб із виконання улюблених пісень видатного українця.

Нагадаємо: Василь Сліпак – всесвітньо відомий український оперний співак, соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник Революції гідності та російсько-української війни. Позивний «Міф». Загинув 29 червня 2016 року від кулі снайпера. Герой України, кавалер ордена «За мужність» І ступеню, кавалер ордена «Золота Зірка».

