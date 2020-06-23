У Парижі вшанують пам'ять Героя України Василя Сліпака

У Парижі українці й друзі України вшанують пам'ять всесвітньо відомого оперного співака та українського патріота Василя Сліпака, який віддав життя, захищаючи Батьківщину від російського агресора.

Організатором заходу, який відбудеться 28 червня у паризькому парку ім. Андре Сітроєна, виступила заснована Василем Сліпаком волонтерська ініціатива «Українське братерство», повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"29 червня 2016 року клята війна забрала його до янголів. Він мав багато друзів, його любили й поважали. Серед вас є велика кількість тих, хто знав його особисто. Кожен з нас в цей день зможе поділитися спогадами про цю неймовірну людину, згадати, зігріти його душу. Поки ми пам'ятаємо – він живе серед нас", - заявили організатори.

Захід, який розпочнеться о 15.00, відбудеться у форматі «теплих спогадів» друзів і шанувальників, усіх небайдужих до пам'яті героя України, лідера української громади в Парижі Василя Сліпака.

Організатори також планують флешмоб із виконання улюблених пісень видатного українця.

Нагадаємо: Василь Сліпак – всесвітньо відомий український оперний співак, соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник Революції гідності та російсько-української війни. Позивний «Міф». Загинув 29 червня 2016 року від кулі снайпера. Герой України, кавалер ордена «За мужність» І ступеню, кавалер ордена «Золота Зірка».