"П'ять міфів": в Україні Василю Сліпаку присвятять оперу

Команда українських митців створить сучасну оперу, присвячену воїну і співаку Василю Сліпаку та всім захисникам України.

Про це Укрінформу розповів прессекретар проєкту Юрко Вовкогон.

«Найкращий спосіб вшанувати пам’ять героя – продовжити справу, якою він жив. Ми хочемо, щоб пам’ять про «Міфа» Василя Сліпака не потонула у потоках пафосних промов і сліз. Тому ми робимо для Василя Сліпака вишуканий сучасний музичний проєкт, який через давні пісні, промовлятиме про ті сутності Батьківщини, волі, любові, котрі він захищав», – сказав Вовкогон.

Першим кроком амбітного проєкту стане постановка музично-театрального дійства «Міф Роду», котре поєднає традиційний український спів, імпровізаційну музику, театральні костюми та відеоарт. Презентація дійства запланована у Львові на 29 червня (день загибелі Сліпака).

Загалом опера включає п'ять міфів: «Міф Роду», «Міф Дому», «Міф Любові», «Міф Степу» та «Міф Залізного Серця». Над її створенням митці планують працювати цілий рік. За робочу назву опери обрано Ukraine Terra Incognita, адже її місія – презентувати сучасне українське мистецтво у найпрестижніших залах світу.

Автором ідеї проєкту є відома режисерка та співачка Уляна Горбачевська. Музику писатиме випускниця Королівської консерваторії в Гаазі композитор Марія Олійник. У складі співочого ансамблю є актор театру ім. Леся Курбаса, виконавець головної ролі у фільмі «Червоний» Микола Береза. Керує проєктом виконавчий директор «YMCA Lviv» Олександра Сорокопуд.

Над проєктом також працюють Орест Сліпак («Фундація Василя Сліпака»), Алім Алієв («Кримський Дім»), музикознавець Леся Олійник та інші.

Щоб розпочати проєкт, митці проводять кампанію на Спільнокошті та запрошують допомогти всіх, для кого важливі пам’ять про Сліпака та розвиток сучасного українського мистецтва.

Василь Сліпак – всесвітньо відомий український оперний співак, соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник Революції Гідності та російсько-української війни. Позивний «Міф». Загинув у бою від кулі снайпера. Герой України, кавалер ордена «За мужність» І ст., кавалер ордена «Золота Зірка».