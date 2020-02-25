Гурт Go_A підписав угоду з НСТУ про участь у Євробаченні-2020

Переможець нацвідбору на Євробачення-2020 гурт Go_A підписав договір із Суспільним мовником, таким чином отримавши офіційний статус представника на цьому міжнародному пісенному конкурсі від України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Досі ми працювали як партнери. Тепер наше завдання - забезпечити найкращий виступ України там, гідно представити Україну, щоб ми всі нею пишалися", - підкреслив голова правління ПАТ "НСТУ" Зураб Аласанія.

Він запевнив, що Суспільний мовник бере фінансування на себе і забезпечить всім необхідним.

Як зазначив музичний продюсер національного відбору на Євробачення Руслан Квінта, цьогоріч більше половини учасників нацвідбору - це ті, кого він і канал СТБ запрошували на цей конкурс, зокрема й гурт Go_A.

"Ми їх запросили, знаючи одну їхню пісню "Раненько", яка викликає внутрішній посил, що це дуже цікавий колектив. Те, що вони сьогодні у фіналі і їдуть від України, для мене дуже хороший знак, я радий, що такі групи потрапляють на такі сцени і отримують такі результати", - сказав Квінта.

Солістка гурту Go_A Катерина Павленко розповіла, що на першому плані у них зараз підготовка до Євробачення і на неї буде виділено максимальну кількість часу.

"Ми будемо старатися з усіх сил, щоб все вийшло на високому рівні. Ми дуже раді, у нас є дуже класна підтримка Суспільного. І взагалі дуже багато людей нам допомагають", - сказала вона, додавши, що зараз вони у пошуку людей, з якими будуть працювати над номером.

"Мені здається, в Європі потрібно показати нашу культуру. Треба зробити так, щоб ми сподобались європейцям... Ми з самого початку гнули свою лінію, що хочемо співати українською мовою. В Україні потрібно зараз сконцентруватися на тому, щоб було якомога більше гарного, якісного українського контенту. І ми хочемо стати частиною цієї боротьби за українську мову", - наголосила лідерка гурту.

Як зазначив засновник гурту Go_A, мультиінструменталіст Тарас Шевченко, він в суцільному захваті від того, що відбувається, і вже чекає, що буде далі.

"Насправді роботи дуже багато. Але ми до цього готові. Можна сказати, що ми готувалися до цієї роботи сім років", - сказав Шевченко.

Як повідомлялося, у фіналі нацвідбору на Євробачення-2020 переміг гурт Gо_A з піснею "Соловей". Учасники гурту поєднують електронну музику з автентичним вокалом.

Євробачення-2020 відбудеться 12, 14 та 16 травня 2020 року в Роттердамі, Нідерланди. Представник від України виступатиме у першому півфіналі, 12 травня.

Фото: Олена Худякова