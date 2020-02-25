Гурт Go_A підписав угоду з НСТУ про участь у Євробаченні-2020
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Досі ми працювали як партнери. Тепер наше завдання - забезпечити найкращий виступ України там, гідно представити Україну, щоб ми всі нею пишалися", - підкреслив голова правління ПАТ "НСТУ" Зураб Аласанія.
Він запевнив, що Суспільний мовник бере фінансування на себе і забезпечить всім необхідним.
Як зазначив музичний продюсер національного відбору на Євробачення Руслан Квінта, цьогоріч більше половини учасників нацвідбору - це ті, кого він і канал СТБ запрошували на цей конкурс, зокрема й гурт Go_A.
"Ми їх запросили, знаючи одну їхню пісню "Раненько", яка викликає внутрішній посил, що це дуже цікавий колектив. Те, що вони сьогодні у фіналі і їдуть від України, для мене дуже хороший знак, я радий, що такі групи потрапляють на такі сцени і отримують такі результати", - сказав Квінта.
Солістка гурту Go_A Катерина Павленко розповіла, що на першому плані у них зараз підготовка до Євробачення і на неї буде виділено максимальну кількість часу.
"Ми будемо старатися з усіх сил, щоб все вийшло на високому рівні. Ми дуже раді, у нас є дуже класна підтримка Суспільного. І взагалі дуже багато людей нам допомагають", - сказала вона, додавши, що зараз вони у пошуку людей, з якими будуть працювати над номером.
"Мені здається, в Європі потрібно показати нашу культуру. Треба зробити так, щоб ми сподобались європейцям... Ми з самого початку гнули свою лінію, що хочемо співати українською мовою. В Україні потрібно зараз сконцентруватися на тому, щоб було якомога більше гарного, якісного українського контенту. І ми хочемо стати частиною цієї боротьби за українську мову", - наголосила лідерка гурту.
Як зазначив засновник гурту Go_A, мультиінструменталіст Тарас Шевченко, він в суцільному захваті від того, що відбувається, і вже чекає, що буде далі.
"Насправді роботи дуже багато. Але ми до цього готові. Можна сказати, що ми готувалися до цієї роботи сім років", - сказав Шевченко.
Як повідомлялося, у фіналі нацвідбору на Євробачення-2020 переміг гурт Gо_A з піснею "Соловей". Учасники гурту поєднують електронну музику з автентичним вокалом.
Євробачення-2020 відбудеться 12, 14 та 16 травня 2020 року в Роттердамі, Нідерланди. Представник від України виступатиме у першому півфіналі, 12 травня.
Фото: Олена Худякова