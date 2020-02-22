Україну на Євробаченні представлятиме гурт Gо-A

Фінал національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2020", що відбувся у суботу, 22 лютого, визначив представника від України. Судді та глядачі спільними зусиллями обрали переможця, яким став гурт Gо-A з піснею “Соловей”.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

За результатами голосування, гурт Gо-A набрав найбільше балів глядачів і суддів — загалом 12 балів.

Go-A - переможець нацвідбору Євробачення-2020 / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

У фіналі нацвідбору за перемогу змагалися шість учасників: Krutь із піснею "99"; Jerry Heil із піснею Vegan; Gо-A з піснею "Соловей"; David Axelrod із піснею Horizon; Khayat із піснею Callforlove; Tvorchi з піснею Bonfire.

У фіналі нацвідбору також виступили троє представників від України на Євробаченні в різні роки: Джамала — переможниця "Євробачення-2016", яка привезла конкурс у Київ у 2017 році; Андрій Данилко у своєму образі Вєрки Сердючки, який посів друге місце на "Євробаченні-2007"; Тіна Кароль, яка представляла Україну на "Євробачення-2006", де посіла сьоме місце.

"Євробачення-2020" відбудеться 12, 14 та 16 травня 2020 року в Роттердамі, Нідерланди. Представник від України виступатиме у першому півфіналі пісенного конкурсу 12 травня.