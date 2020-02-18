Україна візьме участь у "Євробаченні юних музикантів-2020"

Україна братиме участь у конкурсі “Євробачення юних музикантів-2020”, який відбудеться у червні в місті Загребі (Хорватія).

Про це повідомляє пресслужба Суспільного.

«Суспільний мовник цьогоріч долучиться до конкурсу “Євробачення юних музикантів-2020”, у якому беруть участь лише країни-члени Європейської мовної спілки. Євробачення юних музикантів-2020 відбудеться в місті Загребі (Хорватія). 17 червня глядачі побачать півфінал, а вже 21 червня — фінал», — йдеться у повідомленні.

Разом із Україною в міжнародному конкурсі братимуть участь ще 10 країн: Греція, Естонія, Мальта, Німеччина, Норвегія, Польща, Словенія, Хорватія, Чехія, Швеція.

За словами генерального продюсера Суспільного радіо Дмитра Хоркіна, Україна може бути гідно представлена на цьому конкурсі та навіть претендувати на перемогу.

«Завдяки проєкту “Я — віртуоз”, який уже протягом трьох років бачимо на сцені Будинку звукозапису Суспільного радіо — найбільшій акустичній сцені країни — ми переконалися, що в Україні багато юних талановитих музикантів. Звісно, Україна може бути гідно представлена на такому поважному конкурсі, як “Євробачення юних музикантів”. Ми навіть можемо сподіватися на перемогу. Адже насправді українські музиканти вже мають міжнародне визнання. Протягом 2019 року понад триста разів записи класичної музики, які зробило Українське радіо, звучали на радіостанціях Європейської мовної спілки. Їх транслювало, зокрема, радіо ВВС. Окрім того, Українське радіо вже має позитивний досвід участі в конкурсах Європейської мовної спілки. Так, на конкурсі Concertino Praga наша юна арфістка Єлизавета Раковська посіла друге місце», — зазначив Хоркін.

«Євробачення юних музикантів-2020» транслюватимуть на теле- й радіоплатформах Суспільного.

Євробачення юних музикантів — конкурс виконавців класичної музики віком від 12 до 21 року, який проводять раз на два роки. Уперше конкурс відбувся 11 травня 1982 року в Манчестері (Велика Британія), і в ньому взяло участь шість країн. Тоді переможцем став представник Німеччини Маркус Павлік. Україна вже брала участь у цьому конкурсі 2012 року.