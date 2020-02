Учасника національного відбору Євробачення-2020 запідозрили у плагіаті — ЗМІ

Співака David Axelrod, який потрапив до фіналу Національного відбору Євробачення-2020, запідозрили у плагіаті пісні.

Про це повідомляє "Телеграф".

За словами виконавця, композицію HORIZON він написав сам після того, як дізнався про вагітність дружини Олени Мозгової.

"Історія дуже романтична: коли я дізнався, що моя дружина вагітна, на той момент у мене була гітара під рукою, я її записав... Пісня не просто так лежала понад 5 років, вона чекала свого часу", — розповів артист.

Після виступу David Axelrod судді високо оцінили композицію співака, в результаті чого він став одним із шести фіналістів шоу.

Однак вже після шоу в мережі ретельно вивчили треки конкурсантів. Виявилося, що пісня David Axelrod дуже нагадує популярну композицію групи Chicago — I Do not Wanna Live Without Your Love. Трек американський колектив випустив в 1988 році. Лірична пісня набула величезної популярності у світі й увійшла в альбом Chicago 19 (Expanded Edition).