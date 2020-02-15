Євробачення-2020: визначилися всі фіналісти національного відбору
Такими є результати голосування суддів і глядачів, яке відбувалося паралельно, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Трансляцію відбору вело UA: Суспільне мовлення.Відбір на Євробачення: другий півфінал / Фото: Павло Багмут, Укрінформ
За результатами голосування глядачів і членів журі у другому півфіналі нацвідбору, у підсумку найбільшу кількість балів отримали:
TVORCHI (16 балів)
KHAYAT (14 балів)
David Axelrod (11 балів)
David Axelrod виконав авторську романтичну баладу Horizon. За його словами, пісня чекала на свою прем’єру п'ять років. Співак народився у Дніпрі, за освітою - художник-архітектор. При народженні отримав ім'я Володимир Ткаченко, проте у 2018-му змінив його на Девід Аксельрод (прізвище Аксельрод дісталася в спадок від дідуся). Девід відомий публіці як учасник дуету “Барселона”, в складі якого став лауреатом міжнародного конкурсу "Нова хвиля-2007" у Юрмалі. У різні роки був фіналістом телешоу “Шанс”, “Ікс-Фактор”, “Танці з зірками”, а також дев'ятого сезону “Голосу країни”. У 2013 році вже брав участь у нацвідборі, посів друге місце.
Отже, TVORCHI, KHAYAT і David Axelrod пройшли до фіналу нацвідбору, який відбудеться 22 лютого у Палаці культури КПІ. За можливість представляти Україну на Євробаченні в Нідерландах вони змагатимуться разом із переможцями першого півфіналу: співачками Jerry Heil і KRUTЬ та гуртом Go-A.
Жеребкування, що відбулося після оголошення результатів другого півфіналу, визначило таку послідовність виступів у фіналі нацвідбору: KRUTЬ, Jerry Heil, Go-A, David Axelrod, KHAYAT, TVORCHI.
Як повідомляв Укрінформ, пісенний конкурс Євробачення-2020 відбудеться 12, 14 та 16 травня в Роттердамі (Нідерланди). Його гаслом обрали заклик "Відкривайся!" (Open Up).
Цього року фінансову підтримку переможцю національного відбору під час підготовки, поїздки й перебування на конкурсі надає UA: Суспільне мовлення. Витрати, пов'язані з кастингом і телевізійною частиною нацвідбору, взяв на себе телеканал СТБ.