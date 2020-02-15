Євробачення-2020: визначилися всі фіналісти національного відбору

Електронний гурт TVORCHI, а також співаки KHAYAT і David Axelrod стали переможцями другого півфіналу національного відбору учасника від України на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2020".

Такими є результати голосування суддів і глядачів, яке відбувалося паралельно, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Трансляцію відбору вело UA: Суспільне мовлення.

Відбір на Євробачення: другий півфінал / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

За результатами голосування глядачів і членів журі у другому півфіналі нацвідбору, у підсумку найбільшу кількість балів отримали:

TVORCHI (16 балів)

KHAYAT (14 балів)

David Axelrod (11 балів)

Тернопільський електронний гурт TVORCHI, який виконав пісню Bonfire, заснували саунд-продюсер Андрій Гуцуляк і вокаліст Джеффрі Кенні у 2018 році. Вони познайомилися випадково на вулиці, коли Андрій підійшов до Джеффрі, щоб перевірити свій рівень англійської мови та поспілкуватися. Згодом знайомство переросло у творчий тандем, в якому українець став продюсером, а нігерієць - автором текстів і вокалістом. TVORCHI виконують пісні українською й англійською мовами та мають у своєму доробку два студійні альбоми - The parts (2018) та Disco lights (2019). Читайте також: Нацвідбір на Євробачення: пісні перших фіналістів KHAYAT торік брав участь у нацвідборі з авторською піснею Ever, але до фіналу не пройшов. Андрій родом зі Знам'янки Кіровоградської області, де закінчив музичну школу за класом акордеона. Має також філологічну освіту - закінчив Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова за спеціалізацією "Англійська та арабська мови". Свою дебютну пісню "Девочка" співак випустив у червні 2018 року, а за рік вийшов його дебютний альбом KHMIL’. Артист є номінантом премії YUNA-2020 у категорії "Відкриття року".

David Axelrod виконав авторську романтичну баладу Horizon. За його словами, пісня чекала на свою прем’єру п'ять років. Співак народився у Дніпрі, за освітою - художник-архітектор. При народженні отримав ім'я Володимир Ткаченко, проте у 2018-му змінив його на Девід Аксельрод (прізвище Аксельрод дісталася в спадок від дідуся). Девід відомий публіці як учасник дуету “Барселона”, в складі якого став лауреатом міжнародного конкурсу "Нова хвиля-2007" у Юрмалі. У різні роки був фіналістом телешоу “Шанс”, “Ікс-Фактор”, “Танці з зірками”, а також дев'ятого сезону “Голосу країни”. У 2013 році вже брав участь у нацвідборі, посів друге місце.

Отже, TVORCHI, KHAYAT і David Axelrod пройшли до фіналу нацвідбору, який відбудеться 22 лютого у Палаці культури КПІ. За можливість представляти Україну на Євробаченні в Нідерландах вони змагатимуться разом із переможцями першого півфіналу: співачками Jerry Heil і KRUTЬ та гуртом Go-A.

Жеребкування, що відбулося після оголошення результатів другого півфіналу, визначило таку послідовність виступів у фіналі нацвідбору: KRUTЬ, Jerry Heil, Go-A, David Axelrod, KHAYAT, TVORCHI.

Як повідомляв Укрінформ, пісенний конкурс Євробачення-2020 відбудеться 12, 14 та 16 травня в Роттердамі (Нідерланди). Його гаслом обрали заклик "Відкривайся!" (Open Up).

Цього року фінансову підтримку переможцю національного відбору під час підготовки, поїздки й перебування на конкурсі надає UA: Суспільне мовлення. Витрати, пов'язані з кастингом і телевізійною частиною нацвідбору, взяв на себе телеканал СТБ.