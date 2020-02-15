Нацвідбір на Євробачення-2020: другий півфінал
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Укрінформ
У Києві відбувається другий півфінал національного відбору учасника від України на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2020".
Трансляцію веде UA: Суспільне мовлення.
У другому півфіналі виступають вісім конкурсантів:
1. MOONZOO feat F.M.F Sure
2. FO SHO
3. Еліна Іващенко
4. Олександр Порядинський
5. GARNA
6. KHAYAT
7. David Axelrod
8. TVORCHI
За результатами голосування суддів і глядачів до фіналу потраплять тільки троє з них.
Перший півфінал національного відбору учасника від України на конкурс "Євробачення-2020" відбувся 8 лютого.
До фінальної частини пройшли виконавці Jerry Heil і KRUTЬ, а також гурт Go-A.