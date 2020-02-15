Нацвідбір на Євробачення-2020: другий півфінал

У Києві відбувається другий півфінал національного відбору учасника від України на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2020".

Трансляцію веде UA: Суспільне мовлення.

У другому півфіналі виступають вісім конкурсантів:

1. MOONZOO feat F.M.F Sure

2. FO SHO

3. Еліна Іващенко

4. Олександр Порядинський

5. GARNA

6. KHAYAT

7. David Axelrod

8. TVORCHI

За результатами голосування суддів і глядачів до фіналу потраплять тільки троє з них.

Перший півфінал національного відбору учасника від України на конкурс "Євробачення-2020" відбувся 8 лютого.

До фінальної частини пройшли виконавці Jerry Heil і KRUTЬ, а також гурт Go-A.