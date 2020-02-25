Гурт Go_A не планує випускати англомовну версію пісні "Соловей"

Гурт Go_A не має наміру перекладати пісню "Соловей", з якою виступатиме на Євробаченні, на англійську мову.

Про це під час пресконференції розповіла солістка гурту Go_A Катерина Павленко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За правилами Євробачення можна, щоб пісня звучала не тільки українською, а будь-якою мовою, якою захоче відправляти країна свою пісню. І переробляти ми не будемо, адже ціль була саме в тому, щоб на Євробаченні прозвучала українська пісня, українською мовою", - зазначила вона.

Вона підкреслила, що англомовної музики дуже багато у світі й зокрема в Європі.

"Ми гурт, який міг би співати й російською, і, можливо, в нас була б більша популярність десь в СНД. Але ми з самого початку гнули свою лінію, що ми хочемо співати українською мовою. Мені здається, Україні треба зараз сконцентруватися на тому, щоб було якомога більше гарного, якісного, українського контенту. І ми хочемо стати теж частиною цієї боротьби за українською мовою", - зазначила солістка гурту Go_A.

За її словами, ціль гурту Go_A була в тому, щоб на Євробаченні вперше прозвучала пісня саме українською мовою.

"Ми дуже хотіли, щоб в Європі вперше прозвучала пісня українською мовою, на Євробаченні. І ми цієї цілі досягли й ми дуже раді", - сказала вона.

Павленко також розповіла про створення пісні.

"За умовами Євробачення народну пісню не можна використовувати, але в основу цієї пісні дійсно входила народна пісня. Коли ми робили просто начерк, то ми орієнтувалися на пісню, яку я знаю ще з часів, коли вчилася в університеті на фольклориста. Але потім ми переробили текст. Якщо у попередній версії у нас пісня закінчувалася трагічно, то ми подумали, якщо у нас є можливість переробити текст, то ми зробимо так, щоб тут все вийшло набагато краще, бо скільки ж можна плакати", - розповіла Павленко.

Як повідомляв Укрінформ, у фіналі українського національного відбору на Євробаченні-2020 переміг гурт Go-A з піснею "Соловей". Вони набрали максимальні 12 балів. Пісенний конкурс відбуватиметься в місті Роттердамі у Нідерландах 12–16 травня.