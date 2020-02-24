Нацвідбір на Євробачення: Tvorchi звинувачують СТБ у проблемах зі звуком

Гурт Tvorchi, який з піснею Bonfire у фіналі національного відбору учасника від України на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2020" посів четверте місце (набравши 5 балів, з яких 2 – від суддів, 3 – від глядачів), звинуватив організаторів у технічних проблемах зі звуком.

Про це повідомляє Детектор медіа.

"Фінал нацвідбору на "Євробачення-2020" відбувся у суботу, 22 лютого. Організаторами відбору виступив канал СТБ, з яким Національна суспільна телерадіокомпанія України підписала договір. Вокаліст гурту Tvorchi Джефрі Кенні мав під час виступу проблеми з вокалом. Після фіналу гурт зробив публічну заяву на своїй сторінці у Facebook, а також підтвердив свої звинувачення у коментарях журналістам", - ідеться в повідомленні.

Tvorchi зазначили: "Сьогодні ми співали без музики. В буквальному розумінні – в навушнику Джефрі не чув музики взагалі".

За словами музикантів, вони також мали проблеми і в другому півфіналі.

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"В нас була проблема в півфіналі – голос беквокалістів у навушниках у Джефрі лунав настільки голосно, що було важко почути себе. Правда, після цього звукачі вибачились", – додали учасники гурту.

Проте проблеми у півфіналі не стали на заваді, і гурт отримав тоді перше місце.

Музичний продюсер національного відбору Руслан Квінта та головний звукорежисер нацвідбору Олександр Цив'ян зазначили, що у всіх без винятку учасників під час прямого ефіру звук в "інейрах" працював належно, і відповідно технічних збоїв під час виступу гурту не було. Їх коментар опублікували на сторінці СТБ у Facebook.

За словами Руслана Квінти, якби проблеми зі звуком були, тоді б соліст гурту не вступив вчасно у фонограму і не потрапив би у ритм.

Як повідомлялося, у фіналі нацвідбору на "Євробачення-2020" переміг гурт Gо-A з піснею "Соловей". Учасники гурту поєднують електронну музику з автентичним вокалом.

"Євробачення-2020" відбудеться 12, 14 та 16 травня 2020 року в Роттердамі, Нідерланди. Представник від України виступатиме у першому півфіналі, 12 травня.