Гурт TVORCHI заявив про проблеми під час виступу на відборі до Євробачення

Гурт TVORCHI заявив про технічні проблеми під час виступу у фіналі українського національного відбору на "Євробачення-2020".

Про це передає "Радіо Свобода".

Вокаліст Джеффрі Кенні заявив, що йому не увімкнули пісню у вушний мікрофон, тому він чув лише свій голос. За словами учасників гурту, технічні проблеми з вушним мікрофоном вони мали й під час свого виступу в півфіналі. Обидва рази їх критикували через вокал.

Учасники гурту заявили, що більше не братимуть участі в українському національному відборі на Євробачення. У відповідь на питання, чи готові вони представляти на конкурсі іншу країну, учасники сказали: "Без коментарів".

Нагадаємо: у фіналі українського національного відбору на Євробаченні-2020 переміг гурт Go-A з піснею "Соловей". Вони набрали максимальні 12 балів. Пісенний конкурс відбуватиметься в місті Роттердамі у Нідерландах 12–16 травня.