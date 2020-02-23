Гурт TVORCHI заявив про проблеми під час виступу на відборі до Євробачення

Гурт TVORCHI заявив про проблеми під час виступу на відборі до Євробачення

Укрінформ
Гурт TVORCHI заявив про технічні проблеми під час виступу у фіналі українського національного відбору на "Євробачення-2020".

Про це передає "Радіо Свобода".

Вокаліст Джеффрі Кенні заявив, що йому не увімкнули пісню у вушний мікрофон, тому він чув лише свій голос. За словами учасників гурту, технічні проблеми з вушним мікрофоном вони мали й під час свого виступу в півфіналі. Обидва рази їх критикували через вокал.

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Учасники гурту заявили, що більше не братимуть участі в українському національному відборі на Євробачення. У відповідь на питання, чи готові вони представляти на конкурсі іншу країну, учасники сказали: "Без коментарів".

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Нагадаємо: у фіналі українського національного відбору на Євробаченні-2020 переміг гурт Go-A з піснею "Соловей". Вони набрали максимальні 12 балів. Пісенний конкурс відбуватиметься в місті Роттердамі у Нідерландах 12–16 травня.

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