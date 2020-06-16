В Литві привітали найстаршого представника української громади

Посольство України в Литві днями привітало найстаршого представника Громади українців м. Вільнюса Михайла Максим’юка з днем народження.

Про це йдеться на сторінці диппредставництва в Facebook.

«Сердечно вітаємо з днем народження шановного пана Михайла Максим'юка - найстаршого представника Громади українців м.Вільнюса та наймолодшого душею, знаного у різних країнах світу кулінара, легендарну постать, Людину з великим серцем! Многая літа!», - зазначили в посольстві.

Як повідомлялося раніше, Михайло Максим’юк є активним учасником заходів за участі української громади. Зокрема, торік на той час 83-річний українець приніс власноруч випечені пиріжки та коровай для традиційного 17-го Міжнародного різдвяного благодійного базару, що відбувся на Ратушній площі м.Вільнюса та у приміщенні Ратуші.

На заході, зокрема, був представлений стенд «Україна», підготовлений Посольством України у Литовській Республіці спільно з активом громади українців Вільнюса та Вісагінаса.

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Численні відвідувачі різдвяного благодійного базару мали чудову можливість покуштувати українські смаколики.

Фото: Ukrainos Ambasada Lietuvoje / Посольство України в Литві в Facebook