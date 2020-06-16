У США завершують будівництво нової української церкви Непорочного Зачаття УГКЦ в м. Палатайн (Іллінойс).

Про це йдеться у відеосюжеті VIDIA.

«Раніше громада мала невеличке старе приміщення церкви. А тепер новозбудована церковна зала разом із залою у підвалі одночасно може прийняти 400-500 людей», - йдеться у ролику.

Планується, що це буде великий відпустовий храм, де знаходитимуться мощі 24 святих новомучеників України.

На нижньому рівні будівлі розмістяться класи для української школи.

Церква матиме легкий доступ для людей на інвалідних возиках.

Будуть встановлені новітні звук і відео трансляції богослужінь, які відбуватимуться за двома календарями.

Як розповів помічник при парафії Непорочного Зачаття УГКЦ в м. Палатайн о. Ярослав Мендюк, до цього віруючі мали невеличку капличку, яка прослугувала понад 55 років.

Настоятель храму Непорочного Зачаття УГКЦ в м. Палатайн о. Михайло Кузьма повідомив, що «залишилося десь 10-12% до завершення добудови цього храму». Він зауважив, що для завершення цього проєкту потрібно ще 350 тис. доларів, і попросив усіх, хто може, допомогти фінансово.

Як зазначається, наразі триває збір коштів, аби допомогти завершити зведення церкви. «Українська громада в м. Палатайн, Чикаго, і околицях може допомогти парафії зібрати кошти для завершення будівництва. І наразі триває фандрейзер. Долучайтесь!», - йдеться у підписі до відео.

Фото: gofundme.com

Відео: Natalia Figel