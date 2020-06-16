В Канаді українська мисткиня розпочала проєкт для тих, хто відзначився в боротьбі з COVID-19

Українська канадська художниця Марія Антонів розпочала персональний благодійний проєкт для тих, хто професіоналізмом і працею відзначився в боротьбі з коронавірусом.

Про це повідомляється на сторінці Конгресу українців Канади, відділ Торонто, в Facebook.

«Канадсько-українська мисткиня Марія Антонів (Літературно-артистичне товариство, відділ Канада; Українська спілка образотворчих мистців Канади) започаткувала персональний благодійний проєкт у Торонто. Марія Антонів радо дарує свої картини та ґрафіку особам, котрі відзначилися своєю професійністю та відданістю своїй праці під час пандемії COVID-19, 2020», - йдеться у дописі.

Як зазначається, художниця приймає номінації людей з передової боротьби з коронавірусом в соцмережі Facebook та Instagram.

Роботи Марії Антонів у рамках ініціативи отримали вже понад 12 осіб.

Повідомляється, що проєкт триватиме, допоки поступатимуть номінації.

Фото: Ukrainian Canadian Congress - Toronto Branch в Facebook