П’ять українських лікарень отримали понад 200 захисних костюмів від «Support Hospitals in Ukraine»

У рамках міжнародного гуманітарного проєкту «Support Hospitals in Ukraine» п’ять лікарень в Україні отримали днями понад 200 індивідуальних захисних костюмів для медиків, які борються з COVID-19.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив засновник та керівник проєкту Віталій Дубіль.

«В рамках програми Support Hospitals in Ukraine COVID-19 Crisis Response Program, 225 індивідуальних захисних костюмів (PPE) були доставлені в 5 лікарень України: Київську міську клінічну лікарню №5, Львівський обласний госпіталь інвалідів війн та репресованих ім. Ю.Липи, Чернівецьку обласну клінічну лікарню, Чернігівську міську лікарню №2, Міжнародний Благодійний Фонд "Сприяння Розвитку Медицини" (Київ)», - написав Віталій Дубіль.

Він зазначив, що ця ініціатива реалізована проєктом «Support Hospitals in Ukraine» («Підтримка лікарень України») в співробітництві з БФ «Пацієнти України» та громадською організацією «Razom for Ukraine».

Віталій Дубіль подякував усім друзям та небайдужим, хто підтримали ініціативу. «Ваші внески допомогли доставити в Україну критично необхідне захисне приладдя, яке буде використовуватися українськими лікарями, що працюють з інфікованими пацієнтами», - зазначив засновник та керівник «Support Hospitals in Ukraine».

Він також повідомив , що готується черговий контейнер з гуманітарною допомогою зі США. «Паралельно ми почали підготовку до нашого 7-го контейнеру з гуманітарним медичним вантажем з США в лікарні України. Орієнтовно вантаж буде доставлений на початку осені в лікарні Одеси», - зазначив Дубіль.

Більше про гуманітарний проект можна дізнатися тут: www.uahospitals.org.

Підтримати: www.uahospitals.org/donate.

Як повідомлялося, «Support Hospitals in Ukraine - Підтримка лікарень України» - це міжнародний гуманітарний проєкт, який надає допомогу державним чи муніципальним медичним закладам у формі гуманітарної допомоги. З літа 2014 року вантаж вартістю 3,5 млн доларів передано лікарням України. Вся робота в рамках Support Hospitals in Ukraine виконується виключно на волонтерських засадах.

Фото: Vitaliy Dubil / Facebook