В Нью-Йорку роздають «підбадьорюючі пакунки» для українців, якиим важко через пандемію

Волонтери громадської організації «Razom» в Нью-Йорку розпочали роздачу «підбадьорюючих пакунків» українцям, яким в часи пандемії коронавірусу та жорсткого карантину потрібні допомога і підтримка.

Про це йдеться в сюжеті «Голосу Америки».

«Мета «підбадьорюючих пакунків» - показати, що ми є, що ми підтримуємо один одного як громаду», - зазначила Марія Сорока, волонтерка громадської організації «Razom», заснованої під час Революції Гідності українцями, які живуть в США.

Як зазначається, з початку пандемії COVID-19 ГО «Razom» почала активно допомагати лікарям в Україні, забезпечуючи їх засобами індивідуального захисту. Але потім стало ясно, що й українська громада Нью-Йорка потребує підтримки.

«Ми зараз є в епіцентрі цієї пандемії, наша громада страждає. Чим ми можемо допомогти? Є громада в Українському селі, є багато українців, які живуть в Брукліні, в Нью-Джерсі, які хочуть відчути, що про них не забули»,- зазначила волонтерка.

Так народилася ініціатива «підбадьорюючих пакунків». «Організація збирає заявки від ньюйорківців, кому через коронавірус потрібна підтримка. Люди залишають повідомлення як про себе, так і про інші родини, які зараз потребують уваги та піклування», - йдеться в сюжеті.

Частина громади проживає в районі East Village, або Східне село. Самі ж українці називають його Українським селом. За словами Марії Сороки, тут є будинки, де живуть лише українці.

Більша частина української громади Східного села належить до так званої старої еміграції. З огляду на свій вік, мешканці району перебувають у зоні ризику щодо коронавірусу і вже не перший тиждень не виходять з дому. Вони були дуже вдячні за увагу та підтримку.

Загалом представники ГО «Razom» рознесли вже сорок пакунків. Кожна родина отримала вареники, голубці, борщ та пампухи.

Їжу волонтери замовляли та купували в українських ресторані та кафе Східного села, адже одна з цілей ініціативи – це й підтримка українського бізнесу.

Після Східного села волонтери планують вирушити в Бруклін, де на них вже чекає більше 10 родин.

Як зазначається на сторінці Razom for Ukraine в Facebook, до волонтерів організації в цій ініціативі також долучилися представниці Союзу українок Америки.

Фото: Razom for Ukraine в Facebook

Відео: Голос Америки