В Нью-Йорку роздають «підбадьорюючі пакунки» для українців, якиим важко через пандемію
Про це йдеться в сюжеті «Голосу Америки».
«Мета «підбадьорюючих пакунків» - показати, що ми є, що ми підтримуємо один одного як громаду», - зазначила Марія Сорока, волонтерка громадської організації «Razom», заснованої під час Революції Гідності українцями, які живуть в США.
Як зазначається, з початку пандемії COVID-19 ГО «Razom» почала активно допомагати лікарям в Україні, забезпечуючи їх засобами індивідуального захисту. Але потім стало ясно, що й українська громада Нью-Йорка потребує підтримки.
«Ми зараз є в епіцентрі цієї пандемії, наша громада страждає. Чим ми можемо допомогти? Є громада в Українському селі, є багато українців, які живуть в Брукліні, в Нью-Джерсі, які хочуть відчути, що про них не забули»,- зазначила волонтерка.
Так народилася ініціатива «підбадьорюючих пакунків». «Організація збирає заявки від ньюйорківців, кому через коронавірус потрібна підтримка. Люди залишають повідомлення як про себе, так і про інші родини, які зараз потребують уваги та піклування», - йдеться в сюжеті.
Частина громади проживає в районі East Village, або Східне село. Самі ж українці називають його Українським селом. За словами Марії Сороки, тут є будинки, де живуть лише українці.
Загалом представники ГО «Razom» рознесли вже сорок пакунків. Кожна родина отримала вареники, голубці, борщ та пампухи.
Їжу волонтери замовляли та купували в українських ресторані та кафе Східного села, адже одна з цілей ініціативи – це й підтримка українського бізнесу.
Як зазначається на сторінці Razom for Ukraine в Facebook, до волонтерів організації в цій ініціативі також долучилися представниці Союзу українок Америки.