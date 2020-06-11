Солом'яні маски українки принесли їй перемогу в американському фестивалі

Жителька Володимир-Волинського Христина Савюк стала переможницею конкурсу-фестивалю солом’яної маски «Straw Mask Festival 2020», що відбувся у США.

Про це повідомляє Uapost.Us.

«Мене тішить перемога, бо це перше досягнення з соломкарства. Вона додає впевненості і натхнення», зазначила Христина Савюк.

Як зазначається, майстриня за освітою вчитель математики. Плетінням виробів із соломи займається 16 років. Окрім цього у Христини донедавна було ще одне хобі – бісероплентіння, але перевагу вона надала соломі.

Майстриня розповіла, що в США є Американський музей солом’яного мистецтва, який колись проводив такі фестивалі, але на деякий час призупинив їх. І ось у цьому році відновив подію. Темою для масок є флора і фауна.

Це не перша участь Христини Савюк у творчому фестивалі. Минулого року майстриня брала участь у конкурсі, що проходив у Польщі, де представляла свої чудові солом’яні роботи.

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Як повідомляєься у ЗМІ, фестиваль відбувся в Каліфорнії. Його організував директор Американського музею солом'яного мистецтва Моргін Овенс-Челлі. З України було представлено шість робіт.

Фото: uapost.us