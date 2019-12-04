Україна представила національні смаколики на міжнародному різдвяному базарі у Вільнюсі

Міжнародний благодійний різдвяний ярмарок відбувся днями у литовській столиці за участі України.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Литовській Республіці (ЛР).

"На Ратушній площі м.Вільнюса та у приміщенні Ратуші відбувся традиційний 17-й Міжнародний різдвяний благодійний базар, на якому, зокрема, було представлено стенд "Україна", підготовлений Посольством України у Литовській Республіці, спільно з активом громади українців мм.Вільнюса та Вісагінаса", - йдеться у повідомленні.

У роботі стенду "Україна" взяли участь Посол України у Литовській Республіці Володимир Яценківський з дружиною Роксоланою, колектив Посольства України у ЛР з родинами, актив української громади Литви.

Численні відвідувачі різдвяного благодійного базару мали чудову можливість покуштувати славетний український борщ, який приготували працівники Посольства України в ЛР та члени їх родин спільно з активістами української громади м.Вільнюса. Вареники й млинці для ярмарку приготували українські громади міст Вісагінаса та Вільнюса, зокрема, Дмитро Гуртовий, Юрій Паньків Ольга Кондрачук, студенти з України, які навчаються у вузах м.Вільнюса. А запашні пиріжки та короваї для заходу приніс ветеран української громади м.Вільнюса 83-річний Михайло Максим’юк.

До стенду "Україна", який привернув велику увагу відвідувачів, завітали, зокрема, дружина президента ЛР Діана Наусєдєнє, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, члени Сеймаса ЛР, представники акредитованого в ЛР дипкорпусу, представники литовської громадськості, української громади, численні мешканці Вільнюса, гості литовської столиці.

Міжнародний благодійний різдвяний ярмарок відбувся під патронатом дружини президента Литви Діани Наусєдєнє. Учасниками заходу стали 25 акредитованих у Литві дипломатичні установи, а також литовські та міжнародні школи Литви, громадські та благодійні організації ЛР.

Організатором благодійного базару виступила Міжнародна вільнюська жіноча асоціація. Його учасниками було представлено, національну кухню, товари, сувенірну продукцію.

Отримані кошти будуть передані організаціям, що опікуються допомогою та захистом прав дітей, жінок, людей похилого віку, а також людей з особливими потребами.

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Фото: Укрінформ, Ukrainos Ambasada Lietuvoje / Посольство України в Литві у Facebook