Рідна школа в Льєжі запровадила онлайн-читання української літератури на час карантину

Українська Рідна школа в бельгійському Льєжі в умовах запровадженого через коронавірус Covid-19 карантину запропонувала учням долучитися до онлайн-читань української літератури.

Перше читання вже успішно відбулося, йдеться на сторінці школи у Facebook.

«Карантин продовжується. Пропонуємо всім (не лише дітям) долучитися до нашого онлайн-читання українських книжок», - йдеться у дописі.

Ініціативу вже апробували у вівторок, обравши книжку Зірки Мензатюк «Таємниці козацької шаблі». Прямий ефір відбувся на сторінці Рідної школи в м. Льєж у Facebook.

Продовження читань відбудеться сьогодні о 12:00 за місцевим часом.

Усім діткам, які долучилися до читань, вчителі запропонували за бажанням намалювати ілюстрації до почутого і розмістити їх у коментарях до допису.

Раніше школа на своїй сторінці повідомила, що в межах заходів, оголошених бельгійським урядом щодо запобігання розповсюдження коронавірусу, уроки в суботу 21 березня та майстер-клас з писанкарства 28 березня скасовані. Попередньо, майстер-клас з писанкарства переноситься на суботу 4 квітня (якщо карантин не буде продовжено).

Батькам учнів школи електронною поштою були надіслані листи з пропозицією проведення серії безкоштовних онлайн-уроків та дистанційних майстер-класів протягом трьох тижнів карантину з метою зробити ці 3 тижні максимально цікавими та корисними для дітей та батьків.

У школі попросили відгукнутися на лист і висловити свою думку.

«Дуже гарна ідея! Чекаємо з нетерпінням!», «Беремо все і оптом!», «Дякую! Хоч би трохи їх (дітей – ред.) нейтралізувати!», - висловилися батьки щодо цієї пропозиції.

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Крім школи, парафія Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ в Льєжі також запропоонувала парафіянам перейти на онлайн-режим відвідування богослужінь.

«Згідно з рішенням єпископської коференції Бельгії, яка піклується про здоров’я всіх вірних, всі публічні Богослужіння в Бельгії відміняються до 3-го квітня в звязку з поширенням коронавірусу. Заохочую всіх до приватної молитви та читання Святого Письма, щоб гідно провести цей час посту. Також можна слідкувати за Богослужіннями в онлайн-режимі. Дбайте про себе та своїх близьких», - звернувся до вірян у соцмережі о.Михайло Шевцов.

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Як повідомлялося 18 березня, за даними Міністерство охорони здоров’я Бельгії кількість інфікованих коронавірусом в країні сягнула 1486 осіб, в тому числі впродовж минулої доби зафіксовано 243 випадки. Від вірусу за добу померли ще чотири людини, тож загальна кількість загиблих зросла до 14-ти.

За порушення карантину, введеного з 12:00 18 березня, у Бельгії каратимуть штрафами.

Cтаном на ранок четверга загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі становить 219 367, число померлих – 8 970, а тих, що одужали – 85 749.

В Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них 2 летальних.

З 12 березня в Україні запроваджено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.

Фото: Ridna Shkola - Liege, Belgique у Facebook