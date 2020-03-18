У Бельгії кількість інфікованих коронавірусом сягнула майже півтори тисячі

У Бельгії кількість інфікованих коронавірусом сягнула 1486 осіб, в тому числі впродовж минулої доби зафіксовано 243 випадки.

Про це повідомляє у середу бельгійське видання The Brussels Times з посиланням на Міністерство охорони здоров’я Бельгії.

Від вірусу за добу померли ще чотири людини, тож загальна кількість загиблих зросла до 14-ти.

«133 нових інфікованих людей проживають у Фландрії, 66 – у Валлонії, 41 – у Брюсселі. Міністерство не має інформації щодо місця постійного проживання ще трьох хворих. Загальна кількість випадків у Бельгії з початку пандемії сягнула 1486», - йдеться у повідомленні.

Загальна кількість людей, які були госпіталізовані у зв’язку із вірусним інфікуванням, сягнула 496, за минулу добу - 134 особи. При цьому 31 людина одужала і їм дозволили покинути лікарні.

14 пацієнтів, які померли внаслідок Covid-19, були літніми людьми. Молодшому з них було 59 років, але решта були у віці 80 та навіть 90 років.

Як повідомлялося, за даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли.

На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.

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