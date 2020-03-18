До України планують повернутися близько 38 тисяч громадян — МЗС

До України мають повернутися загалом 38 тисяч громадян, які перебували за кордоном.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"Станом на 15:00 сьогодні до закордонних дипломатичних установ України з проханням щодо повернення звернулися понад 21 тисяча громадян. Ця цифра змінюється щохвилини. Хтось уже повернувся в Україну, а хтось щойно повідомив про свою потребу повернутись. А декотрі, певно, ще не повідомили. Загалом кількість громадян, які планують повернутись в Україну, складає близько 38 тисяч", - йдеться у повідомленні.

У відомстві розповіли, що минулої доби співробітники Державної прикордонної служби України забезпечили оформлення повернення в Україну більш ніж 27 600 людей.

Як повідомлялося, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" організовує спеціальні рейси, щоб забрати українців, які не змогли повернутися на батьківщину через закриття кордонів між країнами у зв’язку з коронавірусом.

Кабінет міністрів 14 березня ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00.00 16 березня 2020 року та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня до 3 квітня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

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За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли.

На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.