Кулеба домовився із Сіярто про транзит через Угорщину понад 300 українців

Кулеба домовився із Сіярто про транзит через Угорщину понад 300 українців

Укрінформ
Угорщина надасть транзит понад 310 громадянам України, які на автобусах і авто "застрягли" на кордонах з Австрією та Хорватією.

Про це повідомив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter за результатами перемовин з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто.

"Провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто. Домовилися, що Угорщина надасть транзит громадянам України, які на автобусах і авто "застрягли" на кордонах з Австрією та Хорватією. Станом на зараз, їх 310. Чекаємо вдома!", - зазначив Кулеба.

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Як повідомляв Укрінформ, проблемна ситуація склалася з близько 70 українцями, які на особистому транспорті прибули до Австрії з інших країн на шляху до України, однак не встигли виїхати за її межі через перекриття сухопутних кордонів сусідніми країнами. Спочатку закрили свої кордони Чехія та Словаччина, а пізніше й Угорщина, перекривши тим самим останній наземний коридор в напрямку України.

Україна з 16 березня до 3 квітня вводить тимчасову заборону на в'їзд на свою територію іноземних громадян. А з 17 березня до 3 квітня будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Уряд виділив кошти для забезпечення повернення в Україну понад 35 тисяч українських громадян.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли.

На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.

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