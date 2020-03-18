Кулеба домовився із Сіярто про транзит через Угорщину понад 300 українців

Угорщина надасть транзит понад 310 громадянам України, які на автобусах і авто "застрягли" на кордонах з Австрією та Хорватією.

Про це повідомив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter за результатами перемовин з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто.

"Провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто. Домовилися, що Угорщина надасть транзит громадянам України, які на автобусах і авто "застрягли" на кордонах з Австрією та Хорватією. Станом на зараз, їх 310. Чекаємо вдома!", - зазначив Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, проблемна ситуація склалася з близько 70 українцями, які на особистому транспорті прибули до Австрії з інших країн на шляху до України, однак не встигли виїхати за її межі через перекриття сухопутних кордонів сусідніми країнами. Спочатку закрили свої кордони Чехія та Словаччина, а пізніше й Угорщина, перекривши тим самим останній наземний коридор в напрямку України.

Україна з 16 березня до 3 квітня вводить тимчасову заборону на в'їзд на свою територію іноземних громадян. А з 17 березня до 3 квітня будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Уряд виділив кошти для забезпечення повернення в Україну понад 35 тисяч українських громадян.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли.

На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.