У Бельгії за порушення карантину каратимуть штрафами

У Бельгії за порушення карантину, введеного з 12.00 18 березня, каратимуть штрафами.

Про це повідомляє бельгійське видання HLN.

"Начальники поліцейських відділень погодили заходи, спрямовані проти порушників заборони на зібрання. Порушники не отримуватимуть попереджень, але негайно будуть вноситися в офіційну доповідь. Будь-хто, хто збиратиметься у компанії трьох осіб, ризикують отримати штраф у 500 євро", - зазначив голова постійного комітету місцевої поліції Ніколас Паєльник.

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Він окремо пояснив, що це правило не розповсюджується на членів однієї родини або на людей, що проживають під одним дахом. Проте тоді поліція порадить людям дотримуватися «соціальної» відстані в 1-1,5 метра для власної безпеки.

"Це правило розповсюджується на всіх громадян: не збирайтеся у групи, тому що ви негайно отримаєте чек на оплату. Таке ж правило розповсюджується на велотуристів. Вони будуть затримуватися і після ідентифікації отримають штраф", - пояснив речник поліції.

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При цьому правоохоронці чітко дотримуються Статті 182 Кодексу цивільної безпеки Бельгії, за якою на порушників правил громадської безпеки може накладатися штраф у розмірі від 26 до 500 євро, або тюремне ув’язнення на термін від 8 діб до 3 місяців.

Фото: Belga