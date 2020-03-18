Санітарна служба повідомлятиме поліції про кожного хворого на коронавірус

Санітарна служба повідомлятиме поліції про кожен випадок інфікування коронавірусом, щоб та могла оперативно реагувати на можливе порушення режиму карантину.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook.

Він нагадав, що за порушення карантину — вихід з-під встановленої за рішенням лікаря самоізоляції інфікованого чи обсервації підозрюваного на інфікування, передбачено штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень.

"Поліція також буде допомагати санітарним лікарям встановлювати круг зв’язків інфікованої особи для найбільш повного виконання карантинних вимог згідно Закону про захист населення від інфекційних хвороб", - сказав Геращенко.

За його словами, є також домовленість з операторами мобільного зв’язку про інформування осіб, які приїхали в Україну з 1 березня з країн підвищеного епідемічного ризику - всіх країн ЄС, Китаю та Ірану - про те, що вони мають при перших симптомах ОРВІ самоізолюватися та повідомити про це МОЗ.

"Поки що ситуація в Україні лишається контрольованою у порівняння з жахливим рівнем поширення та смертності від Covid-19 в Китаї та країнах ЄС", - запевнив посадовець.

За даними МОЗ, на території України станом на 18 березня зафіксовано 16 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та м. Київ (2).