Нацслужба здоров'я запускає у Facebook окрему сторінку для пацієнтів

Національна служба здоров'я запускає в Facebook окрему сторінку для пацієнтів, на якій поширюватимуться поради та корисна інформація з медичних питань.

Про це повідомляється на сторінці НСЗУ в Фейсбук.

“Ми запускаємо окрему сторінку в фейсбук НСЗУ для пацієнта. З 1 квітня Програма медичних гарантій стартує у повному обсязі і до трансформованої первинки та “Доступних ліків” долучаться спеціалізована, екстрена, паліативна допомога та медична реабілітація. А це означає, що інформації буде ще більше. Ми будемо писати для пацієнтів на новій сторінці НСЗУ для пацієнта: - про правила, алгоритми дій пацієнта в умовах пандемії; - про корисні ресурси та контакти не тільки під час карантину; - про права та маршрути пацієнта в системі охорони здоров’я з 1 квітня, коли Програма медгарантій запрацює в повному обсязі; - поради стосовно отримання медичних послуг та комунікацій зі своїм лікарем”, - йдеться у повідомленні.

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Також в НСЗУ запросили пацієнтів написати в коментарях що потрібно роз’яснити, яку інформацію надати.