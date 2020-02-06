Українська спілка Анкари долучилася до Всесвітнього дня читання вголос

Українська спілка Анкари провела читання творів українських та іноземних сучасних авторів, долучившись до Всесвітнього дня читання вголос.

Про це повідомляє кореспондент України в Туреччині.

«Читання книг у наш час, на жаль, втрачає популярність, особливо серед молоді. Це прикро, адже роль книги у процесі розвитку та пізнання важко переоцінити. Ми підтримали сьогодні всесвітню ініціативу, аби привернути увагу до української літератури, до актуальності читання, так само як і до нашої бібліотеки, що діє у спілці. Тут представлені найкращі твори як класиків, так і сучасників української та світової літератури. Читаймо разом», - прокоментувала агентству ініціативу проведення заходу голова Української спілки в Анкарі Юлія Білецька.

Загалом Всесвітній день читання вголос вже підтримали в більш, ніж 173 країнах світу.

Читання пройшли в бібліотеці спілки, яка була створена кілька років тому за сприяння Посольства України в Туреччині.

Учасники заходу слухали уривок із книги «Жизня» Олега Сенцова, режисера, сценариста та письменника, громадського активіста, колишнього політв’язня Кремля, Лауреата Премії Сахарова «За свободу думки» та Національної премії України ім. Т. Шевченка.

Також читали уривок з роману «Щиголь», який є №1 у списку 100 видатних книжок за версією The New York Times, лауреата Пулітцерівської премії Донни Тартт, який вона писала більше 10 років.

Були прочитані уривки з книги Юрія Винничука «Таємниці львівської кави» та пригодницького роману Андрія Любки «Карбід», подарованого бібліотеці автором під час візиту до Анкари.

Фото: Украінська спілка в Анкарі, Ольга Будник