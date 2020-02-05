На книжковій виставці-ярмарку в Мінську запрацював український стенд

Український стенд розпочав роботу в рамках XXVII Мінської міжнародної книжкової виставки-ярмарку, яка триватиме 5-9 лютого.

Про це повідомляє Посольство України в Білорусі у Facebook.

«На Мінській міжнародній книжковій виставці-ярмарку почав працювати стенд України. Завітайте! У нас багато цікавого!», - запросили у диппредставництві.

Як повідомлялося раніше, на стенді України можна буде переглянути та придбати актуальну українську літературу та безкоштовно отримати сувеніри з українською символікою. Вхід на виставку вільний.

Український стенд організовано, зокрема, за сприяння Посольства України в Білорусі , Українського інституту книги та Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів.

Крім того, 5-7 лютого в рамках XXVII Мінської міжнародної книжкової виставки-ярмарку пройде низка заходів за участі українських письменників. Серед них, зокрема, лекції, презентації книг, моноспектакль тощо.

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Фото: Посольство України в Республіці Білорусь у Facebook