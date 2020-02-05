У Мінську на міжнародній книжковій виставці пройдуть заходи за участі українських письменників

Низка заходів за участі українських письменників відбудеться в столиці Білорусі в рамках XXVII Мінської міжнародної книжкової виставки-ярмарку 5-9 лютого.

На виставці також працюватиме український стенд, повідомляється на сторінці події у Facebook.

"Запрошуємо на національний стенд України на XXVII Мінській міжнародній книжковій виставці-ярмарку, яка відбудеться 5-9 лютого ц.р. у виставкому центрі "Белэкспо (Мінськ, проспект Переможців 14). На стенді України буде можливо переглянути та придбати актуальну українську літературу та безкоштовно отримати сувеніри з українською символікою. Вхід на виставку вільний", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що український стенд організовано, зокрема, за сприяння Посольства України в Білорусі та Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів.

Заходи за участі українських письменників розпочнуться вже у середу, 5 лютого.

Зокрема, о 16:30 у конференц-залі виставки розпочнеться лекція "Сучасний стан книговидавництва в Україні" та презентація поетичної збірки "Йдучи дорогами життя", українського поета, Президента Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів Олександра Афоніна.

О 17:30 на Центральній сцені виставки стартує презентація історичного роману «Слуги Яструба і лілей» української письменниці Катерини Липи.

У четвер, 6 лютого, з18:00 до 20:00 пройде моноспектакль Гліба Кудряшова "Молюся тій, яка стала Україною", присвячений пам'яті Раїси Кириченко (1943-2005). Захід відбудеться в Республіканському центрі національних культур Республіки Білорусь за адресою: Мінськ, вул. Чичеріна, 19.

Презентація книги-білінгви української поетеси Вікторії Шевель «На підборах /На абцасах» пройде 6 лютого з 16:30 до 17:30 у конференц-залі виставки.

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У п’ятницю, 7 лютого, відбудеться презентація книг українських класиків, виданих у Білорусі у 2019 р., зустріч з українськими письменниками, презентація роману "Бодай будка" письменниці Наталки Бабіної та журналу "Справа". Заходи пройдуть з 12:00 до 13:00 у книжковому магазині "Дружба" за адресою: Мінськ, проспект Переможців, 51.

На презентацію білоруського видання книги української письменниці Ірини Даневської "Богуслав Радзівіл: генерал короля" запрошують 7 лютого з 15:30 до 16:00 (Центральна сцена виставки).

Лекція українського письменника Олександра Ірванця "Історія перекладу на українську мову роману Василя Бикова "Мертвим не болить" відбудеться 7 лютого з 16:30 до 18:00 у Державному музеї історії білоруської літератури (Мінськ, вул.М.Богдановича, 13).