Х Міжнародний фестиваль “Книжковий Арсенал”, що відбудеться 20-24 травня, закінчив прийом заявок з приголомшливим результатом.

Про це повідомляє пресслужба фестивалю.

“Х Книжковий Арсенал закінчив прийом заявок з приголомшливим результатом. 217 видавництв, організацій та культурних інституцій і 69 ілюстраторів заявили про бажання взяти участь у виставці-ярмарку. До програми надійшло 584 пропозиції, зокрема від незалежних заявників з-за кордону”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, заявки вже почали опрацьовувати і наприкінці лютого буде оголошено результати, заявники отримають повідомлення.

Фокусна тема цьогорічного фестивалю — ОПТИМІСТИ СКЕПТИКИ. Її куратором обрано літературознавця Ростислава Семківа.

Х Книжковий Арсенал складатиметься з таких програм: Письменницька програма, куратор Сергій Жадан; Програма з професійного розвитку, кураторка Оксана Хмельовська; Українська програма, координаторка Таня Родіонова; Міжнародна програма, кураторка Оксана Щур; Дитяча програма, кураторка Юлія Козловець; Програма з книжкового дизайну, кураторка Ольга Жук; Музична програма, кураторка Любов Морозова; Спеціальна програма Ірини Славінської; Мистецькі проєкти, координаторка Соломія Савчук.

Інші складові фестивалю: Конкурс “Найкращий книжковий дизайн”; Спеціальні програми та проєкти з філософії, фантастики, науково-популярної та музейної книги, графічної прози, кулінарних книг.

Міжнародний фестиваль “Книжковий Арсенал” відбувається з 2011 року. Це грандіозна інтелектуальна подія України, де розвиваються і взаємодіють книжкова, літературна, мистецька сцени, порушуються і осмислюються вагомі питання буття людини, суспільства і культури, спонукаючи до проактивної позиції учасників і відвідувачів.

Місія Книжкового Арсеналу — створювати такі взаємодії, коли поєднання естетичного переживання та інтелектуального включення в контексті книги посилює спроможність людини та суспільства.

У березні 2019 року Міжнародний фестиваль “Книжковий Арсенал” було визнано найкращим літературним фестивалем року на Лондонському книжковому ярмарку.