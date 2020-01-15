Український інститут книги візьме участь у шести міжнародних виставках — МКМС

Український інститут книги візьме участь у шести міжнародних виставках у 2020 році та розпочне втілювати у життя низку важливих проєктів.

Про це йдеться на сторінці Міністерства культури, молоді та спорту у Facebook.

“Український інститут книги 2020 року: візьме участь у 6 міжнародних виставках – Вільнюському, Лондонському, Паризькому, Франкфуртському, Варшавському книжкових ярмарках, Болонському ярмарку дитячих книжок; започаткує програму підтримки перекладів української літератури Translate Ukraine”, - зазначили у МКМС.

Крім того, Український інститут книги розпочне втілювати у життя програму “Нова українська книга”, продовжить програму поповнення бібліотечних фондів, з пріоритетом на дитячу та юнацьку літератури. Він стане співорганізатором або підтримуватиме всеукраїнські книжкові ярмарки, виставки та конкурси, а також проведе низку всеукраїнських досліджень.

Як підкреслили у Міністерстві культури, молоді та спорту, робота інституту книги буде орієнтована на чотири напрями: навички та мода, доступність, пропозиція та культурна дипломатія.