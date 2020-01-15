Людина року-2019: оголосили переможців міжнародних і спеціальних премій

Оголошено переможців міжнародних і спеціальних премій у рамках ХХІV загальнонаціональної програми "Людина року-2019".

Оголошення лауреатів відбулося в Укрінформі за участю Генеральної дирекції та Вищої академічної ради загальнонаціональної програми "Людина року-2019", повідомляє кореспондент агентства.

Міжнародні і спеціальні премії присуджуються представникам світової спільноти, які зробили вагомий особистий внесок в утвердження демократії в Україні, сприяли утвердженню миру і збереження єдності країни. За 2019 рік, відповідно до рішення Вищої академічної ради загальнонаціональної програми "Людина року-2019", присуджено 6 міжнародних і спеціальних премій.

Так, у номінації "Міжнародна премія в галузі суспільно-політичної діяльності" нагороду отримала Президент Грузії Саломе Зурабішвілі. Під час оголошення Премії відзначалося, зокрема, близькість позицій України та Грузії в питаннях інтеграції в європейські структури, тісна співпраця двох країн в міжнародних організаціях, зокрема ООН, ГУАМ.

У номінації "Міжнародна премія за значний внесок в розвиток партнерських, дружніх та економічних відносин з Україною" нагороджений Надзвичайний та Повноважний Посол Турецької Республіки в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере. Під час оголошення Премії зазначалося, що зусиллями посла постійно розширюються діапазон українсько-турецьких відносин в стратегічних сферах - енергетиці, транспорті, оборонній промисловості, аеро-космічній та науково-технічній галузях. Поглиблюється міжрегіональні та культурно-гуманітарні зв'язки між двома країнами.

У номінації "Міжнародна премія за відродження культурних контактів і духовне зближення народів" премію отримала італійська група Ricchi e Poveri.

У номінації "Міжнародна премія в галузі культури та мистецтва" премію отримала чеська співачка Гелена Вондрачкова.

У номінації "Спеціальна премія ім. М.Вороніна за високий стиль життя" премією нагороджений кінорежисер, сценарист і кінопродюсер Роман Балаян. У презентації лауреата відзначається, що фільми митця, який починав свій творчий шлях з Київської кіностудії ім. О.Довженка, незмінно викликають цікавить глядачів і отримують високу оцінку критиків.

У номінації "Спеціальна премія ім.Генадія Книшова за вірність гуманістичним ідеям та примноження загальнолюдських цінностей" премією нагороджений заслужений лікар України, академік Національної академії медичних наук України Василь Лазоришинець.

Загальнонаціональна програма «Людина року» — програма, яка передбачає присудження цього титулу за професійні і суспільно значимі досягнення. Заснована в 1995 році.

Лауреатів програми визначають шляхом експертного опитування, остаточне рішення приймає Вища академічна рада програми.