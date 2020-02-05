В Катарі для українців проведуть заняття з української мови та українознавства

Українців у Катарі запрошують на заняття з української мови та українознавства, що регулярно проходять у посольстві.

Про це йдеться на сторінці диппредставництва у Facebook.

«Шановні співвітчизники! Цієї п'ятниці, 7 лютого 2020р., при посольстві відбудуться чергові заняття з української мови та українознавства для дітей-громадян України», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, о 13:00 розпочнеться урок для дітей віком від 7 до 10 років (творчий майстер-клас тривалістю 2 години).

О 15:30 на заняття запрошують малечу віком від 3 до 6 років.

Зауважується, що зареєструватися можна за телефоном: +974 70701536.

У дипустанові раніше зауважили, що за сприяння Посольства України в Катарі та зусиль небайдужих співвітчизників української спільноти в Катарі для дітей проводяться різноманітні уроки та майстер-класи українською мовою та на українську тематику. Вони дають маленьким українцям можливість бути ближчими до рідної країни, а також познайомитися один з одним та відчути свою приналежність до української громади.

Всі заняття є безкоштовними та проводяться на волонтерських засадах.

У посольстві також повідомили, що «потрібні педагоги різних напрямів та творчі люди, спортсмени, музиканти та представники інших професій, які люблять дітей та свою Батьківщину і можуть зробити свій внесок та бути корисними в реалізаії наших ініціатив».

Крім того, у диппредставництві повідомили про плани щодо організації дитячої міні-бібліотеки. «Тому, якщо хтось має зайві книжки, підручники, журнали українською мовою - з радістю приймемо в користування», - зазначається у дописі.

Усіх, хто має конструктивні пропозиції та бажає допомогти, просять звертатися за тел. +974 7070 1536 (Тетяна Боднарь).

Фото: Посольство України в Катарі/Embassy of Ukraine in Qatar у Facebook