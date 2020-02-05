Українців у Римі запрошують на виставу "Собака" та різдвяний концерт
Укрінформ
У Римі 9 лютого пройде вистава «Собака» у виконанні театру із Івано-Франківська та щорічний різдвяний концерт «Прощання з колядою».
Про це повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький у Facebook.
«Шановні друзі! 9 лютого, в неділю, в Римі відбудуться одразу дві події культурного характеру, які рекомендую всім відвідати. О 12:00 в залі Товариства Святої Софії via di Boccea 478 відбудеться показ вистави "Собака" у виконанні "Нового Театру" з Івано-Франківська. О 14:30 в церкві Madonna dei Monti відбудеться традиційний щорічний Різдвяний концерт "Прощання з колядою", який організовує хор парафії св.Сергія і Вакха під керівництвом пані Галини Громик», - зазначив Городецький.
Як повідомляється, вхід на заходи вільний.
Фото: YouTube, Олесь Городецький/Facebook