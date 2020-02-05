Українців у Римі запрошують на виставу "Собака" та різдвяний концерт

Про це повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький у Facebook.

«Шановні друзі! 9 лютого, в неділю, в Римі відбудуться одразу дві події культурного характеру, які рекомендую всім відвідати. О 12:00 в залі Товариства Святої Софії via di Boccea 478 відбудеться показ вистави "Собака" у виконанні "Нового Театру" з Івано-Франківська. О 14:30 в церкві Madonna dei Monti відбудеться традиційний щорічний Різдвяний концерт "Прощання з колядою", який організовує хор парафії св.Сергія і Вакха під керівництвом пані Галини Громик», - зазначив Городецький.

Як повідомляється, вхід на заходи вільний.

У виставі "Собака" режисера Тараса Бенюка розповідається про зв'язок, що існує між людиною та собакою, який неможливо пояснити словами. За годину на сцені розгортається трагічна драма трьох живих істот: він - одвічно зайнятий обслуговувач залізничних холодильників, вона - приймальниця у закладі для утилізації тварин і собака Булька, яку чи то викинули, чи то загубили. Чоловік привів собаку, щоб приспати, бо не має з ким її залишати під час від'їздів.

Чи є в житті такі обставини, які б виправдали такий вчинок? Та чи взагалі наважиться головний герой…

З цією виставою "Новий Театр" не тільки об’їздив західну Україну, але й відвідував українських воїнів у Слов’янську.

Виставу також встили подивитися мешканці ряду міст Італії.