У Римі в рамках "Дня українського кіно-2020" пройде зустріч з Сашком Лірником

В рамках "Дня українського кіно-2020", який пройде у Римі 16 лютого, відбудеться зустріч з відомим українським казкарем Сашком Лірником (Олександр Власюк) та показ фільму на основі його книги «Пекельна Хоругва, або Рiздво Козацьке».

Про це повідомив голова Християнського товариства українців в Італії (Рим) Олесь Городецький на сторінці у Facebook.

«Тепер вже офіційно. 16 лютого 2020 року, під час заходу "День українського кіно - 2020", в Римі в кінотеатрі "Don Bosco" via Publio Valerio, 63, в 13.00 відбудеться творча зустріч з відомим українським казкарем Сашком Лірником та показ фільму "Пекельна хоругва або Різдво Козацьке". З чим всіх і вітаю! Буде круте українське свято!», - написав він.

Як відомо, «Пекельна Хоругва, або Рiздво Козацьке» — український художній фільм-казка 2019 року, режисера Михайла Кострова. Сценарій до фільму базується на казці Сашка Лірника «Про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги і козацький рід». Фільм мав свою фестивальну прем'єру 25 травня 2019 року у конкурсній програмі «Molodist Teen Screen» 48-го щорічного Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість». У широкий український прокат вийшов 1 січня 2020 року.

Фото: dergkino.gov.ua