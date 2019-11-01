Просто слухай: уривок із книги Донни Тартт «Щиголь»

Пропонуємо послухати уривок з роману, який є номером 1 у списку 100 видатних книжок за версією The New York Times.

Лауреат Пулітцерівської премії Донна Тартт писала цю книгу більше 10 років.

Величезне епічне полотно про силу мистецтва і про те, як воно - часом зовсім не так, як нам хочеться - здатне перевернути все наше життя. Цієї осені вийшла екранізація книги.

Отямившись після вибуху в музеї, тринадцятирічний Тео ще не розуміє, що там, під уламками, залишилися його матір і його дитинство. Пробираючись до виходу, повз каміння та тіла, він підбирає безцінну картину фламандського майстра, яку так любила його мати. Дивний старий, вмираючи, віддає йому свого персня та просить винести картину звідси...

Тео буде кидати із родини в родину, із Нью-Йорка до Амстердама, із глибин відчаю до ейфорії. Викрадений «Щиголь» стане його прокляттям та надією на порятунок...

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Фото з Instagram: @ulianaprus