В Анкарі відбулися українські читання

У День української писемності та літератури в Національній бібліотеці Туреччини пройшли літературні читання за участі письменника Андрія Любки.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це історія про мої подорожі до 12 країн. Тут навіть є скан мого паспорта із відмітками про перетин кордонів. Також вона про уявну географію – географію, яка існує лише в нашій голові», - розповів Любка про книжку «У пошуках варварів. Подорож до країв, де починаються й не закінчуються Балкани».

Книжка, яку Любка представив аудиторії в Анкарі, розповідає про його подорож зі Стамбула в Париж та у зворотному напрямку.

Українські літературні читання в Анкарі / Фото: Ольга Будник, Укрінформ

За словами автора, сучасні люди живуть стереотипами щодо географії, називаючи Сходом і Заходом зовсім не ті країни, - так само як і в повсякденному житті керуються стереотипами щодо тих чи інших народів.

«Це такий парадокс, бо ті, кого на Заході вважають східняками, самі себе вважають заходом. У нас був ренесанс, козацьке бароко, ми причетні до європейської культури. І так само Туреччина, яка має контакти з Іраном, Сирією, вважає себе західною країною», - пояснив письменник.

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У рамках заходу було представлено ще дві книжки: «Карбід», «Саудаде».

«Дуже символічно, що в День української писемності та мови ми зібралися на літературні читання. В Туреччині з гордістю розповідаю, не лише про те, що українська – це мова більш ніж 45 мільйонів, що нею розмовляють у всіх куточках світу, далеко за межами України, і як мінімум 35 тисяч осіб у Туреччині. Говорю, що українська є другою слов'янською мовою за кількістю мовців та входить до трьох десятків найпоширеніших мов світу. Українська – це мова любові, миру та єднання, мова, якою написані справжні літературні шедеври», - наголосила, відкриваючи захід Юлія Білецька, голова Української спілки в Анкарі.

Вона наголосила, що знайомство турецького читача із сучасною українською літературою - це дієвий спосіб по-справжньому зрозуміти народ та його культуру.

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«Останнім часом співпраця в культурно-гуманітарній сфері між Україною та Туреччиною розвивається дуже динамічно. Нещодавно в Києві пройшли Дні турецької культури, раніше в Анкарі відбувся український квітень. І це не дивно, бо наші народи історично та культурно дуже тісно пов’язані. Нам ще належить відкрити багато «білих» сторінок у нашій спільній історії, так само як і краще пізнати сучасну культуру і сучасне культурне надбання наших народів», - звернулася до присутніх радник Посольства України в Туреччині Ореста Старак.

Окрім того, було презентовано книжку представниці української діаспори в Анкарі Ольги Улгер «Сповідь сучасної Роксолани».

У рамках заходу також відбувся концерт - пісенні та танцювальні номери представили хор «Роксолана» і танцювальний колектив «Квіти України».