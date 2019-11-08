Українці за кордоном написали радіодиктант національної єдності

Відповідні світлини учасники акції розмістили у Facebook.
«Рідна мова для нас, украінців за кордоном, - це не лише елемент української ідентичності, звязок з Батьківщиною, це те, що вирізняє нас, збагачує, об`єднує. Лише на чужині починаєш по справжньому усвідомлювати, яке це щастя розмовляти та чути рідну мову в повсякденному житті, читати та писати рідною мовою. Ми раді долучитися до написання радіодиктанту, перевірити свої знання, поспілкуватися», - поділилася враженнями з Укрінформом директорка української школи в Анкарі Валентина Хорунжа.
Радіодиктант в Туреччині цього року писали громади в Стамбулі, Анталії, Мармарисі, Адані та Самсуні. «Було цікаво поринути в атмосферу шкільних років та перевірити себе на знання нового українського правопису», - поділилися враженнями від написання радіодиктанту в Посольстві України в Туреччині.
Латвія
Напередодні Дня української писемності та мови, який відзначається щороку 9 листопада, учні Ризької української середньої школи (Rīgas Ukraiņu Vidusskola) долучилися до написання радіодиктанту, повідомило
Посольство України в Латвії.
Ліван
"Українці в Біблосі. У найстарішому місті світу, де зародилась фінікійська писемність (прабатько нашої абетки) ми готуємося писати диктант національної єдності у Лівані!", - написав Посол України в Лівані Ігор Осташ у
Facebook. До написання долучилися Посольство України в Ліванській Республіці та представники української громади.
Алжир
Писали диктант національної єдності в Алжирі. "Чудова нагода згуртуватись навколо "живого слова, що єднає нас в українську родину". Висловлюємо щиру вдячність усім, хто взяв участь та долучився до акції", - йдеться у повідомленні на
сторінці українського Посольства.
Молдова
"Сьогодні вперше у центрі Кишинева у ліцеї ім. М.Коцюбинського учні українських класів приєдналися до написання Всеукраїнського диктанту національної єдності. Ті, хто найбільш грамотно написав диктант, були відзначені подарунками від Посольства - 3 призові місця. Найкращою роботою став диктант, написаний чудовою вчителькою української мови - Кутковецькою Надією Григорівною", - повідомило Посольство України в Молодові у
Facebook.
Португалія
"Щиро вітаємо всіх українців, що проживають в Португалії, з Днем української мови та писемності! Посольство України в Португалії вже традиційно 8 листопада, напередодні Дня української мови та писемності, долучилося до написання ХІХ Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності", - зазначається на
сторінці українського диппредставництва.
Північна Македонія
"Вже традиційно повним складом Посольство долучилося до надзвичайно важливої акції «Всеукраїнський радіодиктант національної єдності», присвяченої Дню української писемності та мови. Всі молодці, але є простір для удосконалення. Єднаймося навколо нашої чудової української мови!", - йдеться у
дописі українського диппредставництва в Північній Македонії.
Кенія
у Посольстві України в Кенії теж писали радіодиктант. "Наш невеликий, але дружний колектив у повному складі взяв участь у всеукраїнському диктанті. Чудова нагода перевірити свої знання, зокрема й нового правопису", - йдеться у
дописі
.
Туніс
"Українська мова - джерело нашої національної самосвідомості. Доки вона живе, доти живе та квітне Україна", - зазначили у
Посольстві України в Тунісі, де співробітники Посольства та члени української громади взяли участь у написанні Всеукраїнського диктанту національної єдності.
В
теж писали радіодиктант. ОАЕ
Бразилія
"В еру "цифри" та з впровадженням нового правопису дуже важливо перевіряти свої знання саме шляхом написання диктантів. Сьогодні із задоволенням консул України в Сан-Паулу Вікторія Кузнєцова та українці у Бразилії долучилися до 19-го диктанту національної єдності!! Здавалося, буде легко", - зазначається на
сторінці
українського консульства у Сан-Паулу.
Радіодиктант також написали українці в Чехії, Чорногорії, Італії, Фінляндії, Іспанії, США, Малайзії тощо.
Фото: Ольга Будник, сторінки у Facebook: Ukrayna Ankara Büyükelçiliği/ Посольство України в Турецькій Республіці, Embassy of Ukraine in the Republic of Latvia / Посольство України в Латвії, Ihor Ostash, Ambassade d'Ukraine en Algérie/Посольство України в Алжирі, Ambasada Ucrainei în Republica Moldova/Посольство України в Молдові, Embaixada da Ucrânia na República Portuguesa, Embassy of Ukraine in the Republic of North Macedonia, Embassy of Ukraine in the Republic of Kenya /Посольство України в Кенії, Embassy of Ukraine in the UAE, Consulado da Ucrânia em São Paulo / Консульство України у м.Сан-Паулу.