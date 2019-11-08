Українці за кордоном написали радіодиктант національної єдності

Українці за кордоном написали радіодиктант національної єдності

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Укрінформ
У різних країнах світу українські дипломати, представники українських громад, українських шкіл за кордоном, діаспоряни та іноземці, що вивчають українську, приєдналися сьогодні до написання ХІХ Всеукраїнського національного радіодиктанту національної єдності.

Відповідні світлини учасники акції розмістили у Facebook.

Туреччина

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності писали в Туреччині

«Рідна мова для нас, украінців за кордоном, - це не лише елемент української ідентичності, звязок з Батьківщиною, це те, що вирізняє нас, збагачує, об`єднує. Лише на чужині починаєш по справжньому усвідомлювати, яке це щастя розмовляти та чути рідну мову в повсякденному житті, читати та писати рідною мовою. Ми раді долучитися до написання радіодиктанту, перевірити свої знання, поспілкуватися», - поділилася враженнями з Укрінформом директорка української школи в Анкарі Валентина Хорунжа.

Радіодиктант в Туреччині цього року писали громади в Стамбулі, Анталії, Мармарисі, Адані та Самсуні.  «Було цікаво поринути в атмосферу шкільних років та перевірити себе на знання нового українського правопису», - поділилися враженнями від написання радіодиктанту в Посольстві України в Туреччині.

Латвія

Напередодні Дня української писемності та мови, який відзначається щороку 9 листопада, учні Ризької української середньої школи (Rīgas Ukraiņu Vidusskola) долучилися до написання  радіодиктанту, повідомило Посольство України в Латвії

Ліван

"Українці в Біблосі. У найстарішому місті світу, де зародилась фінікійська писемність (прабатько нашої абетки) ми готуємося писати диктант національної єдності у Лівані!", - написав Посол України в Лівані Ігор Осташ у Facebook. До написання долучилися Посольство України в Ліванській Республіці та представники української громади.

Алжир

Писали диктант національної єдності в Алжирі. "Чудова нагода згуртуватись навколо "живого слова, що єднає нас в українську родину". Висловлюємо щиру вдячність усім, хто взяв участь та долучився до акції", - йдеться у повідомленні на сторінці українського Посольства.

Молдова

"Сьогодні вперше у центрі Кишинева у ліцеї ім. М.Коцюбинського учні українських класів приєдналися до написання Всеукраїнського диктанту національної єдності. Ті, хто найбільш грамотно написав диктант, були відзначені подарунками від Посольства - 3 призові місця. Найкращою роботою став диктант, написаний чудовою вчителькою української мови - Кутковецькою Надією Григорівною", - повідомило Посольство України в Молодові у Facebook.

Португалія

"Щиро вітаємо всіх українців, що проживають в Португалії, з Днем української мови та писемності! Посольство України в Португалії вже традиційно 8 листопада, напередодні Дня української мови та писемності, долучилося до написання ХІХ Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності", - зазначається на сторінці українського диппредставництва.

Північна Македонія

"Вже традиційно повним складом Посольство долучилося до надзвичайно важливої акції «Всеукраїнський радіодиктант національної єдності», присвяченої Дню української писемності та мови. Всі молодці, але є простір для удосконалення. Єднаймося навколо нашої чудової української мови!", - йдеться у дописі українського диппредставництва в Північній Македонії.

Кенія
у Посольстві України в Кенії теж писали радіодиктант. "Наш невеликий, але дружний колектив у повному складі взяв участь у всеукраїнському диктанті. Чудова нагода перевірити свої знання, зокрема й нового правопису", - йдеться у дописі.
Туніс

"Українська мова - джерело нашої національної самосвідомості. Доки вона живе, доти живе та квітне Україна", - зазначили у Посольстві України в Тунісі, де співробітники Посольства та члени української громади взяли участь у написанні Всеукраїнського диктанту національної єдності.

В ОАЕ теж писали радіодиктант.

Бразилія
"В еру "цифри" та з впровадженням нового правопису дуже важливо перевіряти свої знання саме шляхом написання диктантів. Сьогодні із задоволенням консул України в Сан-Паулу Вікторія Кузнєцова та українці у Бразилії долучилися до 19-го диктанту національної єдності!! Здавалося, буде легко", - зазначається на сторінці українського консульства у Сан-Паулу.

Радіодиктант також написали українці в Чехії, Чорногорії, Італії, Фінляндії, Іспанії, США, Малайзії тощо.

Фото: Ольга Будник, сторінки у Facebook: Ukrayna Ankara Büyükelçiliği/ Посольство України в Турецькій Республіці, Embassy of Ukraine in the Republic of Latvia / Посольство України в Латвії, Ihor Ostash, Ambassade d'Ukraine en Algérie/Посольство України в Алжирі, Ambasada Ucrainei în Republica Moldova/Посольство України в Молдові, Embaixada da Ucrânia na República Portuguesa, Embassy of Ukraine in the Republic of North Macedonia, Embassy of Ukraine in the Republic of Kenya /Посольство України в Кенії, Embassy of Ukraine in the UAE, Consulado da Ucrânia em São Paulo / Консульство України у м.Сан-Паулу.

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