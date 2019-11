Українці за кордоном написали радіодиктант національної єдності

"Українська мова - джерело нашої національної самосвідомості. Доки вона живе, доти живе та квітне Україна", - зазначили у Посольстві України в Тунісі, де співробітники Посольства та члени української громади взяли участь у написанні Всеукраїнського диктанту національної єдності.

В ОАЕ теж писали радіодиктант.

Бразилія

Радіодиктант також написали українці в Чехії, Чорногорії, Італії, Фінляндії, Іспанії, США, Малайзії тощо.

Фото: Ольга Будник, сторінки у Facebook: Ukrayna Ankara Büyükelçiliği/ Посольство України в Турецькій Республіці, Embassy of Ukraine in the Republic of Latvia / Посольство України в Латвії, Ihor Ostash, Ambassade d'Ukraine en Algérie/Посольство України в Алжирі, Ambasada Ucrainei în Republica Moldova/Посольство України в Молдові, Embaixada da Ucrânia na República Portuguesa, Embassy of Ukraine in the Republic of North Macedonia, Embassy of Ukraine in the Republic of Kenya /Посольство України в Кенії, Embassy of Ukraine in the UAE, Consulado da Ucrânia em São Paulo / Консульство України у м.Сан-Паулу.