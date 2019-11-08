Українці за кордоном написали радіодиктант національної єдності

Відповідні світлини учасники акції розмістили у Facebook.

Туреччина

«Рідна мова для нас, украінців за кордоном, - це не лише елемент української ідентичності, звязок з Батьківщиною, це те, що вирізняє нас, збагачує, об`єднує. Лише на чужині починаєш по справжньому усвідомлювати, яке це щастя розмовляти та чути рідну мову в повсякденному житті, читати та писати рідною мовою. Ми раді долучитися до написання радіодиктанту, перевірити свої знання, поспілкуватися», - поділилася враженнями з Укрінформом директорка української школи в Анкарі Валентина Хорунжа.

Радіодиктант в Туреччині цього року писали громади в Стамбулі, Анталії, Мармарисі, Адані та Самсуні. «Було цікаво поринути в атмосферу шкільних років та перевірити себе на знання нового українського правопису», - поділилися враженнями від написання радіодиктанту в Посольстві України в Туреччині.

Латвія

Напередодні Дня української писемності та мови, який відзначається щороку 9 листопада, учні Ризької української середньої школи (Rīgas Ukraiņu Vidusskola) долучилися до написання радіодиктанту, повідомило Посольство України в Латвії.

Ліван

"Українці в Біблосі. У найстарішому місті світу, де зародилась фінікійська писемність (прабатько нашої абетки) ми готуємося писати диктант національної єдності у Лівані!", - написав Посол України в Лівані Ігор Осташ у Facebook. До написання долучилися Посольство України в Ліванській Республіці та представники української громади.