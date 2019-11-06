У Стокгольмі вшанували пам’ять українців Швеції

У столиці Швеції у рамках проєкту місцевої діаспори днями вшанували пам’ять українців, похованих у Стокгольмі.

Про це йдеться на сторніці Посольства України в Швеції у Facebook.

«У рамках ініціативи Української жіночої організації в Швеції “Українці Швеції: великі, відомі й невідомі” відбулося вшанування пам’яті українців, похованих на міському цвинтару Скугширкоргорден м.Стокгольм», - йдеться у повідомленні.

Тимчасовий повірений у справах України у Королівстві Швеція Олена Полуніна та голова Української жіночої організації в Швеції Зоряна Кікцьо разом з представниками української громади Швеції віддали шану українцям, які знайшли свій останній притулок далеко від Батьківщини. Це, зокрема, Богдан та Олена Кентржинські, Осип і Ельза Майданюки, Надія Шюследдер, Олена Берхеде.

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“Українці Швеції: великі, відомі і невідомі” – проєкт Української жіночої організації в Швеції, спрямований на пошукову роботу, створення каталогу поховань українців, налагодження контакту з родичами, упорядкування та догляд за могилами.

Фото: Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції у Facebook