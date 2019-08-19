Українських школярів запрошують на навчання до спеціалізованих ліцеїв Франції

Українських старшокласників запрошують на навчання до спеціалізованих ліцеїв у Франції.

Про це написала засновниця та директорка Української школи в Парижі (École Ukrainienne de Paris) Олена Місталь на своїй сторінці у Facebook.

«Червень 2019 рік. Випускний в Український паризькій школі. Святкували 15 років школі. Сотні випускників за всі роки. А зараз - підготовка до нового навчального року! Я запрошую до нас не тільки до 1 класу! Ми чекаємо і на старшокласників в наших ліцеях у Нормандії», - йдеться у дописі.

Олена Місталь нагадала, що з 2011 року українських школярів приймають до спеціалізованих ліцеїв у Франції. «Готельно- ресторанні професії, туризм, мода, логістика… найкращі державні ліцеї Нормандії та Парижа», - написала Олена Місталь.

За її словами, головна умова для навчання - володіння французькою мовою, блискуче виховання і неймовірна мотивація бути успішним учнем. «Для учбових закладів, які є нашими партнерами, як Хтек Кнтеу (Харьковский торгово-экономический колледж КНТЭУ – ред.), робимо окрему групу», - йдеться у дописі.

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Олена Місталь зазначила, що українські студенти жодного разу не зіпсували імідж України. «До зустрічі у вересні! Château des Art чекає на вас!», - запросила Олена Місталь.

Як відомо, Олена Місталь - президент Франко-української асоціації Нормандії, президент Франко-української асоціації Парижа, директор Української паризької школи, президент Асоціації культурно-освітнього центру «Замок мистецтв».

Фото: сторінка Oléna Mistal у Facebook