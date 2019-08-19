Президент СКУ зустрівся з українською громадою Греції

Президент Світового конґресу українців (СКУ) Павло Ґрод завітав до української громади Греції.

Про це написала голова Товариства української діаспори Греції та філоукраїнців греків «Українсько-грецька думка» Галина Маслюк на своїй сторінці у Facebook.

«Цікавою і змістовною стала товариська зустріч представників української громади Греції з президентом Світового конґресу українців Павлом Ґродом, який зустрівся із земляками під час свого короткочасно перебування в Атенах», - йдеться у дописі.

Галина Маслюк зазначила, що багато питань, які турбують місцевих українців, є характерними і для інших країн, незважаючи на специфіку кожної окремої країни.

Голова Товариства української діаспори Греції додала, що в СКУ свідомі щодо нових викликів, які стоять перед новим керівництвом найбільшої в світі діаспорної надбудови — СКУ, і в першу чергу, звичайно, його очільника. «Павло Ґрод свідомий тої неабиякої відповідальності і готовий виправдати виявлену йому довіру через позитивний оптимістичний підхід - максимально відданої праці кожного діаспорного українця на користь своєї батьківщини», - написала Галина Маслюк.

«Стратегія розвитку — розбудова, об'єднання та зміцнення місцевої громади кожної країни — є запорукою нашого успіху, вважає Павло Грод, наголошуючи, що тільки таким чином ми зможемо успішно лобіювати інтереси України в світі», - зазначила Галина Маслюк.

Фото: сторінка Halyna Masliuk у Facebook