Сьогодні – 127 років від дня народження діяча української військової еміграції Михайла Крата

Сьогодні, 6 серпня, відзначається 127 років від дня народження Михайла Миколайовича Крата (1892–1979), українського військового діяча, генерал-хорунжого Армії УНР.

Про це нагадує Укрінформ.

Михайло Крат має козацьке походження. Був учасником Першої світової війни 1914-1918, полковником російської армії.

У добу Директорії він – старшина Армії УНР, з серпня 1919 – командир 8-го Чорноморського полку 3-ї Залізничної дивізії. Особливо відзначився на початку жовтня 1919 в районі Бершаді, де вщент розгромив Білостоцький полк 5-ї офіцерської денікінської дивізії та полонив близько 600 його старшин і рядових. Під час Зимового походу очолював штаб Запорізької дивізії.

У 1920 році був у таборах інтернованих формувань Армії УНР в Польщі. Став впливовим діячем української військової еміграції, написав спогади з історії визвольних змагань. Був членом Українського військово-історичного товариства.

У роки Другої світової війни – член Українського національного комітету у Варшаві. Від 1945 до 1948 утримувався в таборі для військовополонених в Італії, після звільнення емігрував (1950) до США, очолював там Братство колишніх вояків 1-ї Української дивізії.

Помер у Детройті. Похований на українському православному цвинтарі в Саут-Баунд-Бруку, штат Нью-Джерсі.

Фото: maidan.org.ua, Вікіпедія