Діаспора очікує від нового парламенту продовження євроатлантичної інтеграції України

Українська громада Канади очікує, що новообрані депутати Верховної Ради України продовжать наближати Україну до членства у ЄС та НАТО.

Про це заявила президент Конгресу українців Канади Олександра Хичій, коментуючи попередні результати дострокових парламентських виборів в Україні.

“Ми очікуємо продовження євроатлантичної інтеграції, пропагування та захисту української мови як єдиної державної й подальшого впровадження необхідних реформ”, - сказала Хичій.

Вона також закликала народних обранців й надалі домагатися звільнення усіх українських політичних бранців, незаконно утримуваних в Росії, а також припинення російського вторгнення у Східну Україну та Крим.

“Новий парламент України отримав від українського народу великий мандат на втілення реформ”, - зауважила президент КУКу.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори. Наразі ЦВК опрацювала понад 92% протоколів. Згідно з цими результатами, за партію “Слуга народу” проголосували 43.11% виборців. "Опозиційна платформа - За життя" набирає 13.03%, "Європейська солідарність" – 8.15%, ВО "Батьківщина" – 8.18%, "Голос" – 5.87%.