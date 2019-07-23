Діаспора очікує від нового парламенту продовження євроатлантичної інтеграції України

Діаспора очікує від нового парламенту продовження євроатлантичної інтеграції України

Укрінформ
Українська громада Канади очікує, що новообрані депутати Верховної Ради України продовжать наближати Україну до членства у ЄС та НАТО.

Про це заявила президент Конгресу українців Канади Олександра Хичій, коментуючи попередні результати дострокових парламентських виборів в Україні. 

“Ми очікуємо продовження євроатлантичної інтеграції, пропагування та захисту української мови як єдиної державної й подальшого впровадження необхідних реформ”, - сказала Хичій. 

Вона також закликала народних обранців й надалі домагатися звільнення усіх українських політичних бранців, незаконно утримуваних в Росії, а також припинення російського вторгнення у Східну Україну та Крим.

“Новий парламент України отримав від українського народу великий мандат на втілення реформ”, - зауважила президент КУКу. 

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Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори. Наразі ЦВК опрацювала понад 92% протоколів. Згідно з цими результатами, за партію “Слуга народу” проголосували 43.11% виборців. "Опозиційна платформа - За життя" набирає 13.03%, "Європейська солідарність" – 8.15%, ВО "Батьківщина" – 8.18%, "Голос" – 5.87%.

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