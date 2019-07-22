Україна має спростити виборчий процес, аби українці поза її межами могли голосувати — СКУ

Українська влада має покращити виборчий процес, щоб громадяни України, зокрема й у Російській Федерації, могли взяти участь у виборах.

Про це заявив на брифінгу 22 липня голова Міжнародної місії Світового конґресу українців (СКУ) Євген Чолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Щодо голосування українських громадян в Російській Федерації, вони не могли там голосувати. Але їм була надана можливість у трьох країнах виконати це своє конституційне право - у Фінляндії, Казахстані та Грузії”, - сказав Чолій.

Він нагадав, що Генеральна прокуратура РФ 11 липня 2019 року визнала Світовий конґрес українців як небажану організацію, що становить загрозу основам конституційного ладу та безпеки Росії.

“Російська Федерація старається відмежувати нашу велику діаспору в Росії від решти української діаспори на чолі зі Світовим конґрес українців. Законодавство в РФ передбачає, що будь-яка співпраця з небажаною організацією може викликати санкції — можна арештувати активи, це навіть може потягнути до 6 років ув’язнення. Це є для нас дуже серйозним питанням, і ми вважаємо це тиском на нашу громаду в Російській Федерації”, - сказав Чолій.

Водночас навів приклади за першими висновками спостереження за виборами за кордоном, коли українці додали великі відстані, аби взяти участь у виборах.

“Вчора родина з Британської Колумбії (провінція Канади — ред.) літаком дісталася Едмонтона (столиця провінції Альберта у Канаді — ред.), щоб проголосувати. Вони це виконали також під час першого і другого турів президентських виборів в Україні. Нас також інформували, що люди в Казахстані змушені були їхати майже цілий день, щоб проголосувати. І тому ми ще раз будемо рекомендувати українській владі або збільшити кількість пунктів для голосування у діаспорі, або вирішити це питання при допомозі голосування поштою або в електронному форматі”, - сказав Чолій.

Він нагадав, що такі рекомендації СКУ надавала українській владі після президентських виборів 2019 року.

“Ми будемо знову рекомендувати скасувати день тиші, який не відповідає сучасним реаліям, коли соціальні мережі явно не охоплені таким обмеженням. Ми будемо закликати владні структури України дати кращі можливості для українців у діаспорі, щоб вони могли виконати свій виборчий обов’язок”, - наголосив голова Місії СКУ.