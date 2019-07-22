Вибори у Раду відповідають міжнародним стандартам — місія СКУ

Дострокові парламентські вибори відповідають міжнародним стандартам. Такі попередні висновки за результатами свого спостереження зробила Міжнародна місія СКУ

Про це заявив на брифінгу голова місії СКУ зі спостереження за виборами Євген Чолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Короткострокові спостерігачі СКУ зафіксували незначні порушення на окремих виборчих дільницях, в тому числі ускладнений доступ людей похилого віку та людей з обмеженими фізичними можливостями на виборчі дільниці, розміщені на 2-му та 3-му поверхах. Ці порушення не були системними та не вплинули на результати виборів”, - зазначив Чолій.

Він додав, що владні структури та правоохоронні органи України загалом забезпечили цілісність та безпеку виборчого процесу, незважаючи на продовження гібридної агресії РФ.

“Фактично російська агресія проти України найбільш негативно вплинула на парламентські вибори в 2019 році в Україні, бо не дозволила українському народу обрати народних депутатів у Криму та на окупованих територіях Донбасу”, - сказав голова місії.

Він зазначив, що попередні висновки місії СКУ подаються до завершення підрахунку голосів та оголошення попередніх та остаточних результатів виборів ЦВК, судового розгляду можливих скарг та апеляцій.

Чолій також поінформував, що місія оприлюднить детальний заключний звіт із рекомендаціями через 8 тижнів після завершення виборчого процесу.

Читайте також: СКУ підтверджує розповсюдженість дезінформації про президентські вибори в Україні від РФ

Щодо довгострокових спостерігачів місії, які здійснюють медіа-моніторинг у 28 країнах світу 20 мовами на наявність дезінформації стосовно України загалом і парламентських виборів зокрема, він повідомив, що попередні їхні висновки будуть представлені вже у середу, 24 липня.

Чолій нагадав, що місія СКУ мобілізувала 125 довгострокових спостерігачів з 28 країн світу, а також 142 короткотермінових спостерігачів, які прибули з 30 країн — разом зі спостережною місією Українського Конгресового Комітету Америки, котрий зареєстрував 32 короткотермінових спостерігачів, це 174 особи, які спостерігали за виборчим процесом у 20 областях України.