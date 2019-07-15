СКУ підтверджує розповсюдженість дезінформації про президентські вибори в Україні від РФ

Світовий конґрес українців (СКУ) за результатами спостереження за президентськими виборами в Україні 2019 року остаточно підтверджує розповсюдженість дезінформації, що є інструментом гібридної агресії РФ проти України.

Про це повідомив голова Міжнародної місії СКУ зі спостереження за виборами 2019 року в Україні Євген Чолій на брифінгу "Представлення Заключного звіту Місії Світового конґресу українців стосовно президентських виборів 2019 в Україні" в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У своєму заключному звіті місія СКУ остаточно підтверджує широку розповсюдженість дезінформації про президентські вибори та Україну загалом. Рівно ж місія СКУ вважає, що дезінформація є важливим інструментом в арсеналі гібридної агресії Російської Федерації проти України”, - зазначив Чолій.

Він розповів, що до місії СКУ входили 122 довгострокових спостерігачі з 28 держав, які від 4 березня 2019 року здійснювали медіамоніторинг у 31 країні світу 20 мовами.

“Дезінформаційні наративи під час президентських виборів в Україні були різноманітними та розповсюджувалися через традиційні і соціальні мережі, а також на різних мовах. Зокрема, довгострокові спостерігачі СКУ виявили наративи на тему: сфальсифікованих президентських виборів з негідними кандидатами. Така дезінформація мала на меті дискредитувати цілий виборчий процес і кандидатів з метою продовжувати виставляти Україну як невдалу державу, не варту уваги міжнародного співтовариства”, - зауважив голова місії СКУ зі спостереження за виборами.

Чолій нагадав, що 3 листопада 2015 року колишній заступник помічника Державного секретаря США Бенджамін Зіфф заявляв, що Кремль спонсорує зусилля щодо дезінформації вишуканою пропагандою вартістю 1 мільярд 400 мільйонів доларів США в рік на своїй території і за кордоном, що досягає 600 мільйонів людей у 130 державах 30 мовами.

За результатами довгострокового спостереження СКУ напрацювала рекомендації.

“Місія СКУ вважає, що владні структури України, громадянське суспільство та Світовий конґрес українців повинні надалі підіймати обізнаність щодо серйозних загроз дезінформації для політичної стабільності, соціально-економічного добробуту та основних свобод”, - сказав Чолій.

Рекомендації СКУ також передбачають напрацювання стратегічної програми боротьби з дезінформацією, що є важливим елементом гібридної агресії РФ проти України, створення комісії, яка буде займатися координацією різних гравців, залучених у процес попередження, виявлення, аналізу та боротьби з дезінформацією та її побічних ефектів.

У СКУ також рекомендують організувати моніторингову групу з числа представників діаспори, що продовжуватимуть на постійній основі відслідковувати традиційні та соціальні медіа в країнах свого проживання на предмет маніпуляції та дезінформації про Україну в цілому та її демократичні процеси зокрема.

Крім того, Світовий конґрес українців рекомендує налагодити канали співробітництва з урядами західних держав та міжнародними організаціями з метою обміну досвідом і даними задля ефективнішої боротьби з російською дезінформацією та злагодженій протидії цьому.

“Знайти ефективні шляхи взаємодії з Google, YouTube, соціальними мережами, такими як Facebook, Instagram і Twitter, а також з комунікаційною платформою WhatsApp з метою протидії поширенню російської та іншої дезінформації”, - сказав Чолій.

Також у рекомендаціях СКУ - інвестувати в підвищення медіаобізнаності серед громадян України через тренінги та введення предметів з критичного мислення і медіаграмотності до шкільних та академічних програм.

Рекомендується також сприяти розвитку незалежних та якісних медіа, що поширюватимуть правдиву інформацію про Україну серед різних аудиторій та різними мовами.