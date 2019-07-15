СКУ і надалі захищатиме інтереси українців, де б вони не проживали - Ґрод

Визнання Генеральною прокуратурою Росії Світового конґресу українців (СКУ) загрозою для національної безпеки РФ є проявом російської політики, спрямованої на ліквідацію українських громадських організацій в РФ. Водночас, СКУ й надалі захищатиме інтереси українців, де б вони не проживали.

Про це йдеться у відеозверненні президента СКУ Павла Ґрода і у відповідній заяві на сайті СКУ.

«Рішення Генерального прокурора Росії про визнання Світового конґресу українців (СКУ) загрозою для національної безпеки Росії й далі демонструє репресивну політику РФ, спрямовану на ліквідацію українських громадських організацій у Росії. Також цей крок демонструє побоювання Президента Російської Федерації Владіміра Путіна, що демократичні принципи, які сповідує український народ, призведуть до знищення клептократичного режиму Кремля», - зазначив Павло Ґрод.

Президент СКУ наголосив, що ні Світовий конґрес українців, ні його складові організації не становлять жодної загрози національній безпеці Росії, і закликав Кремль припинити військову агресію проти України. «Ми стоїмо разом із миролюбним народом Росії, який хоче жити в державі, що поважає гідність свого народу. СКУ закликає російський режим Владіміра Путіна вивести свої війська і спецслужби зі Східної України і Криму та припинити незаконну окупацію, порушення людських прав і триваючу військову агресію проти українського народу», - сказав Павло Ґрод.

Він нагадав, що СКУ визнаний неурядовою організацією як з боку ООН, так і з боку Ради Європи, і об'єднує в єдиний потужний голос 20-мільйонну українську діаспору в понад 60-ти країнах світу. Найбільше українців за межами України проживає саме на території Російської Федерації. «Заборона українцям Росії співпрацювати з СКУ - це ще одна спроба залякати, пригнітити й безповоротно асимілювати їх», - вважає президент СКУ.

Він висловив стурбованість щодо безпеки керіників і членів українських громадських організацій в РФ, враховуючи згадане рішення Генпрокуратури Росії. «Хоча таке рішення російської влади є ще одним знаком честі для СКУ, ми дуже стурбовані щодо безпеки провідників та членів українських громадських організацій на території Російської Федерації. Немає сумніву в тому, що російський уряд не вагається, щоб залякати або ліквідувати свою політичну опозицію як в країні, так і за кордоном», - зазначив Павло Ґрод.

Водночас, за словами президента СКУ, Світовий конґрес українців і надалі захищатиме інтереси українців у світі. «Сьогодні в Росії живуть мільйони українців. Це наш український народ, i СКУ буде захищати його інтереси та інтереси усіх українців, де б вони не проживали”, - заявив Павло Ґрод.

Як повідомлялося, Генеральна прокуратура РФ 11 липня ухвалила рішення про визнання небажаної діяльності міжнародної неурядової організації - Світового конгресу українців на території Російської Федерації.

Світовий конґрес українців (Ukrainian World Congress) - неприбуткова організація, позапартійне об'єднання, яке координує українські громадські організації в українській діаспорі. Об'єднує 20 млн українців в 133 країнах. Одна з найбільших українських діаспор - у Росії.

Відео: Paul Grod