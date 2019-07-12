Рішення Росії щодо "небажаної" діяльності є компліментом для СКУ — Клімкін

Рішення генеральної прокуратури Росії про "небажану" діяльність Світового конгресу українців не налякало й не здивувалося ані Україну, ані світ, навпаки, є компліментом та визнанням СКУ.

Про це зазначив міністр закордонних справ Павло Клімкін у Facebook.

"Рішення генеральної прокуратури РФ щодо Світового конгресу українців (СКУ) було цілком очікуваним. У Москві не люблять ані Україну, ані світ. Але ані Україну, ані світ цим не здивуєш, а, тим паче, не залякаєш. До того ж, це неабиякий комплімент організації. Своєрідне визнання", - зазначив він.

Водночас Клімкін запевнив, що українське МЗС повністю підтримує діяльність СКУ, і нагадав, що ще в 2014 році було підписано Меморандум про співпрацю.

За його словами, це не було підписанням заради підписання, а стало початком реального співробітництва

"Я переконаний, що ми взагалі не маємо розділяти Україну та діаспору. Маємо працювати над створенням єдиної транскордонної нації – глобального українства", - додав Клімкін.

Як повідомлялося, генеральна прокуратура РФ ухвалила рішення про визнання небажаної діяльності міжнародної неурядової організації - Світового конгресу українців на території Російської Федерації.

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Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест та закликало світ посилити дипломатичний тиск на Кремль.

Світовий конгрес українців (Ukrainian World Congress) - неприбуткова організація, позапартійне об'єднання, яке координує українські громадські організації в українській діаспорі. Об'єднує 20 млн українців в 133 країнах. У світі українська діаспора налічує більш як 20 мільйонів людей. Одна з найбільших українських діаспор - у Росії.